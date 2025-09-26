“과일 먹어봐” 초등생 유인한 70대, 경찰서장이 검거

한 70대 남성이 초등학생에게 ‘과일을 주겠다’며 유괴를 시도한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 남성을 붙잡은 건 일선 경찰서장이었다.
26일 경찰에 따르면 서울 은평경찰서는 이날 오후 3시경 관내 한 초등학교 인근에서 70대 남성 A 씨를 미성년자 약취유인 미수 혐의로 임의동행했다. A 씨는 이날 오후 한 초등학생에게 다가가 “자전거에 실린 과일을 먹어보라”며 유인을 시도했지만 미수에 그친 혐의를 받고 있다.
이후 도망친 초등학생의 어머니가 사실을 알고 경찰에 신고했다. 경찰은 신고 접수 후 출동했고 49분 만에 A 씨를 검거했다. 이 과정에서 직접 출동한 정문석 은평경찰서장이 A 씨를 검거한 것으로 알려졌다. 최근 미성년자 약취유인 사건이 이어지며 관련 대응을 강화하는 가운데 서장이 직접 초동 조치에 나섰다.
은평서 관계자는 “아직 입건하지 않았으며 구체적인 범행 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.
