모친상 송승헌 “다시 엄마 품에 안길 날 기다릴게요”

배우 송승헌이 모친상을 당한 뒤 직접 심경을 전했다. 그는 예정된 모든 일정을 취소하고 가족과 함께 빈소를 지키며 고인을 애도하고 있다.
■ “이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬세요”
송승헌은 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 남기며 모친에 대한 애틋한 마음을 드러냈다.
그는 “엄마 그동안 너무 고생 많았어요. 이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬세요”라며 “우리 다시 만나는 그날, 엄마 품에 안겨서 ‘사랑해요! 보고 싶었어!’라고 맘껏 말할 수 있는 날을 기다릴게요”라고 전했다.
이어 “엄마 사랑해…사랑해…너무너무 사랑해! 세상에서 제일 예쁜 우리 엄마의 아들 승헌이가”라는 고백을 덧붙이며 팬들의 마음을 울렸다.
■ 생전 모친과의 사진 공개…애도 이어져
함께 공개된 사진에는 생전 모친과 함께 브이 포즈를 취하고 있는 송승헌의 모습과 모친의 유골함이 담겨 먹먹함을 안겼다. 누리꾼들은 “좋은 곳에서 편안하시길 기도한다”며 고인의 명복을 빌었다.
■ 장례 절차는 어떻게 진행되나?
송승헌의 모친 문명옥 씨는 지난 21일 별세했다. 향년 77세. 소속사는 “모든 장례 절차는 비공개로 진행된다”며 “송승헌과 가족에게 따뜻한 위로를 부탁드린다. 삼가 고인의 명복을 빈다”고 밝혔다.
송승헌은 최근 종영한 지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’에서 형사 겸 매니저 독고철 역을 맡아 열연했다. 드라마 종영 인터뷰 일정은 전면 취소했고, 형과 누나와 함께 빈소를 지키며 조문객을 맞고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0