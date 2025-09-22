‘바람길숲’으로 도심 미세먼지-열섬 잡는다

28곳 7만㎡ 조성, 내달까지 2곳 추가
서울 시내 곳곳에서 인근 산·계곡·강에서 생겨난 찬 바람을 도시로 불어넣어 주는 ‘바람길숲’이 조성된다. 바람길숲은 도시에 갇힌 대기 오염물질을 배출하고 도시 온도를 낮추는 효과가 있다.
연간 이산화탄소 51t 흡수 효과 기대
21일 서울시는 지난해부터 올해 8월 말까지 서울 시내 28곳에 ‘바람길숲’ 7만1780㎡(약 2만1700평)를 조성했다고 밝혔다. 이어 다음 달까지는 2곳 2500㎡(약 750평)를 추가 조성해 총 7만4280㎡(약 2만5000평)의 바람길숲을 조성할 예정이다.
도시 외곽 산림에서 생성되는 찬 공기는 건물, 아스팔트 등이 만들어내는 열섬 효과 때문에 잘 퍼지지 못하고 막혀버린다. 바람길숲은 이런 차가운 공기의 흐름이 끊기지 않고 도심 내부까지 흐를 수 있는 통로 역할을 해주는 숲을 만드는 것이다. 올해까지 서울에 바람길숲 조성이 완료되면 이산화탄소 연간 약 51t, 대기오염물질 1만2432kg을 흡수할 것으로 기대된다.
서울시는 효과를 높이기 위해 도로변 대기오염물질을 잘 흡수하고 탄소를 줄이는 효과가 큰 소나무·배롱나무·황금사철·미선나무·히어리·박태기·옥잠화·억새 등을 심었다. 특히 숲이 조성돼 있는 가로수는 주변 온도를 4.5도 낮추는 효과도 있다.
서울시는 올해까지 조성한 바람길숲의 효과를 시기별로 분석해 기후대응 도시숲과 자녀안심 그린숲 등 지역 여건 및 주민 특성에 맞춘 도시숲 조성 사업을 지속적으로 추진할 계획이다. 이수연 서울시 정원도시국장은 “시민에게 피부로 느낄 수 있는 녹색 복지를 제공하고 탄소중립도시 실현을 위해 ‘정원도시 서울’ 사업을 꾸준히 추진해 나갈 것”이라고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
