심우정 전 검찰총장, 내란특검 출석…피고발인 신분

12·3 비상계엄 사태를 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)이 21일 심우정 전 검찰총장을 피고발인 신분으로 소환했다.
심 전 총장은 이날 오전 9시 55분경 서울 서초구 서울고검에 있는 내란 특검 사무실에 출석했다.
그는 ‘박성재 전 법무부 장관에게 합수본 파견 지시를 받았나’ ‘즉시항고 포기에 대한 입장이 무엇이냐’는 등 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않고 조사실로 향했다.
특검은 심 전 총장이 올 3월 법원의 윤석열 전 대통령에 대한 구속취소 결정 이후 즉시항고를 포기한 경위에 대해 수사 중이다. 대검이 당시 법원에 불복 절차인 즉시항고를 하지 않으면서 수감돼 있던 윤 전 대통령은 풀려났다.
특검은 또 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시로 심 전 총장이 검사 파견을 검토했는지 확인할 방침이다. 박 전 장관은 비상계엄 선포 직후인 지난해 12월 3일 밤 법무부 실·국장급 회의에서 계엄 선포 이후 꾸려진 합동수사본부에 검사를 파견하는 것과 관련해 지시한 것으로 알려졌다. 이 회의 전후로 박 전 장관이 심 전 총장과 세 차례 통화한 사실이 드러났다.
