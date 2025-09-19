암 수술받은 아내에 “시모 모셔라”…거절하자 폭행

결혼 초기부터 막무가내였던 남편이 최근 암 수술을 받은 아내에게 시어머니를 모시라 강요하고 폭행까지 했다는 사연이 전해졌다.
18일 YTN라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에는 슬하에 두 자녀를 둔 결혼 25년차 여성 A씨의 사연이 소개됐다.
A씨는 “결혼생활 내내 남편은 폭군 그 자체였다. 뭐든 자기 뜻대로 했고, 조금이라도 토를 달면 폭언과 폭행이 뒤따랐다”고 털어놨다.
A씨에 따르면 남편은 신혼 초부터 여러 사업을 벌였다. 처음에는 경기도에서 주유소를 운영하다 친구와 함께 골프장 사업에도 손을 댔다. 남편이 골프장 운영에 매달리는 사이 주유소 운영은 온전히 A씨의 몫이었다.
A씨는 “골프장이 잘 되자 남편은 욕심을 부렸다”며 “무리하게 대출을 받아 골프장을 하나 더 열겠다고 나섰고, 결국 사기를 당해 주유소 부지를 제외한 모든 재산이 날아갔다”라고 밝혔다.
설상가상으로 지난해 말 A씨는 자궁암 진단을 받고 수술까지 했다. 하지만 남편은 바쁘다는 이유로 병원에 오지 않았다고 한다.
그러던 올해 초 시아버지가 세상을 떠나자 남편은 A씨에게 시어머니를 모시라고 일방적으로 통보했다.
A씨가 “몸이 아파 당장은 어렵다”라고 말하자, 남편은 A씨의 얼굴에 구두와 옷을 던지고 TV를 발로 차는 등 난동을 부렸다. 남편은 싸움을 말리던 큰딸마저 거칠게 밀어냈다.
A씨는 “저는 급히 맨발로 집을 뛰쳐나왔고, 그 뒤로 별거 중이다”라면서 “그런데 남편은 제가 운영하던 주유소 부지에 5억원의 근저당을 설정해 놓고는, 시아버지를 모시지 않는다는 황당한 이유로 저에게 이혼 소송까지 걸어왔다”라고 토로했다.
또 “저 역시 더는 남편과 함께 살 마음이 없다. 다만 재산분할만큼은 억울함 없이 받고 싶다. 어떻게 해야 하냐”라고 호소했다.
사연을 들은 홍수현 변호사(법무법인 신세계로)는 “남편이 재산분할을 피할 목적으로 사업 부지에 근저당을 설정했다면, ‘사해행위취소소송’을 통해 이를 취소하고 원상회복을 청구할 수 있다”면서 “사해행위취소소송은 그 행위를 안 날로부터 1년, 행위가 있었던 날로부터 5년 안에 제기해야 한다”라고 조언했다.
이어 “이혼 소송 전에 남편이 재산을 빼돌렸더라도, 이미 폭력이나 별거 등으로 곧 이혼할 것이 거의 확실한 상황이었다면 재산분할청구권을 지키기 위한 사해행위취소소송이 가능하다”며 “이미 진행 중인 남편의 이혼 소송에는 재산분할 반소를 제기하고, 동시에 돈을 빌려 간 남편 친구에게는 사해행위취소소송을 제기해 사건을 병합해서 한 번에 해결하는 것이 좋다”라고 덧붙였다.
