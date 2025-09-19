거창주민들 ‘원정 화장’ 사라진다

화장터 ‘천상공원’ 내년 12월 준공
경남 거창군 주민들의 숙원 사업인 군립 화장시설 건립 공사가 첫 삽을 떴다.
타 지역 화장 시설 이동 불편 해소
군은 17일 남하면 대야마을 일대 2만9512㎡ 부지에 화장로 3기와 유택동산, 공원 시설, 주차장 등을 갖춘 화장시설 ‘천상공원’ 착공식을 열었다. 총사업비 233억 원이 투입되며, 내년 12월 준공될 예정이다.
거창군민들은 지역 내 화장시설이 없어 진주, 함안, 사천 등 100km 이상 떨어진 타 지역으로 ‘원정 화장’을 다니는 불편을 겪어왔다. 군 관계자는 “그동안 이곳저곳 동냥하듯 찾아다니며 타지역 주민보다 6배 이상 높은 요금을 내거나 장례 일정을 맞추지 못하는 어려움을 감수해야 했다”고 말했다.
군이 공모 방식으로 화장시설 건립을 추진하자 지난해 군내 9개 마을이 유치 경쟁을 벌였다. 마을 주민 동의율과 입지 등을 평가해 남하면 대야리가 최종 선정됐다.
대야리 주민들의 유치 동의율은 97%에 달했다. 주민들의 적극적 참여로 기피시설 입지를 선정한 모범 사례로 평가받고 있다.
거창군은 이번 시설을 전국에서 벤치마킹할 수 있는 모범 장사시설로 만들겠다는 방침이다. 구인모 거창군수는 “친환경 설계와 공원형 조경을 갖춰 휴식과 문화 공간으로 조성할 예정”이라고 말했다.
