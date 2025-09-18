동아일보

숲에 쓰레기 버린 드라마 ‘현혹’…결국 과태료 100만 원 처분

  • 동아닷컴
디즈니+ ‘현혹’의 김선호, 수지, 한재림 감독(왼쪽부터). 사진=뉴스1/ 디즈니+
배우 수지·김선호 주연의 디즈니+ 드라마 ‘현혹’ 제작팀이 제주 숲에서 촬영 후 쓰레기를 치우지 않아 논란 끝에 과태료 처분을 받았다. 팬들이 보낸 커피차 컵홀더까지 버린 사실이 알려지면서 팬덤의 공분을 불렀다.

■ 제주시 “100만 원 과태료 부과”…어떤 기준인가

17일 제주시 애월읍사무소는 국민신문고 회신을 통해 “‘폐기물관리법’ 제68조제3항 및 같은 법 시행령 제38조의4(과태료의 부과기준)에 따라 100만 원 과태료 부과 처분 절차를 이행 중”이라고 밝혔다.

현장에서 발견된 부탄가스통과 관련해서는 “불을 피운 사실은 확인되지 않았다”며 “산불조심 기간이 아니었던 만큼 소지만으로는 과태료 부과가 어렵다”고 설명했다.

‘현혹’ 쓰레기 무단 투기 논란…무슨 일?

논란은 지난달 28일 한 누리꾼이 소셜미디어(SNS)에 “드라마 촬영 후 쓰레기를 숲에 두고 갔다”는 글과 영상을 올리며 시작됐다. 영상에는 플라스틱 컵, 쓰레기 봉투, 부탄가스통 등 각종 폐기물이 그대로 방치된 모습이 담겼다.

특히 배우 김선호의 팬들이 보낸 것으로 추정되는 커피차 컵홀더가 발견되면서 “팬들의 정성이 모욕당했다”는 비판이 쏟아졌다.

디즈니+ 드라마 ‘현혹’ 촬영팀이 제주 숲에서 쓰레기 무단 투기 논란에 휩싸여 사과했다. 심지어 배우 팬들이 선물한 커피차 용품까지 발견되며 비난이 확산됐다. 사진=인스타그램 6seek
■ 제작진 해명과 사과, 충분했나

제작진은 “촬영이 늦게 끝나 어두운 탓에 꼼꼼히 마무리하지 못했다”며 “상황을 인지하고 촬영장과 유관 기관에 사과 및 양해를 구하고 바로 쓰레기를 정리했다. 현재는 모두 정리된 상태”라고 해명했다.

이어 “촬영 후 현장을 제대로 정리하지 못해 불편을 끼쳐 죄송하다”며 “앞으로 촬영에 만전을 기하겠다”고 거듭 사과했다.

■ 제주시는 재발 방지 대책 마련

제주시 공원녹지과는 “해당 문제 발생 지역이 국유림은 아니었지만, 앞으로 국유림 내 촬영 협조 시 원상 복구 여부를 철저히 확인하겠다”며 “이와 같은 사례가 발생하지 않도록 행위자에게 주의 조치하고, 산림 내 폐기물 무단 투기 단속과 산불 예방 활동도 강화하겠다”고 밝혔다.

■ ‘현혹’은 어떤 작품인가

디즈니+ 드라마 ‘현혹’은 1935년 경성을 배경으로, 은둔의 여인 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호가 그녀의 비밀에 다가서며 벌어지는 이야기를 담는다. 수지와 김선호가 주연을 맡았다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
