“학폭 경험” 5년째 증가… 초등생 가장 많아

학교폭력을 경험했다고 응답한 초중고교생 비율이 2013년 관련 조사 시작 이후 역대 최고를 기록했다.
교육부는 올해 4∼5월 전국 초4∼고3 재학생 397만 명을 대상으로 실시한 2025년 1차 학교폭력 실태조사 결과를 16일 발표했다. 학교폭력을 경험했다고 답한 학생은 전체의 2.5%였다. 이는 전년보다 0.4%포인트 증가한 수준이다. 초등학생이 5.0%로 가장 높았고 중학생 2.1%, 고등학생 0.7% 순이었다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 유행한 2020년 0.9%까지 떨어졌던 학교폭력 피해 응답률은 이후 매년 상승하다 지난해 2013년 이후 최고인 2.1%였고 올해는 2.5%로 더 높아졌다. 특히 학교폭력을 당했다고 응답한 초등학생 비율이 5.0%로 역대 최고를 기록했다.
학생들이 경험한 학교폭력 유형은 언어 폭력이 39%로 가장 많았다. 다음은 △집단 따돌림(16.4%) △신체 폭력(14.6%) △사이버 폭력(7.8%) 순이었다. 피해 장소는 교실 안(28.9%)과 복도나 계단(16.6%) 등 학교 안에서 이뤄졌다는 답변이 많았다. 쉬는 시간(30.1%)이나 점심시간(20.9%) 등 교사의 눈을 피할 수 있는 시간대에 발생했다.
올해부터 학교폭력 가해 이력이 대학입시에 반영돼 학교 현장에서 학교폭력에 대한 민감도가 올라간 것이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 학교폭력 예방 교육, 미디어 등 영향으로 학생들이 학교폭력을 민감하게 여겨 응답률이 올라갔다는 의견도 있다. 학교폭력 예방 활동을 하는 비영리공익법인(NGO) 푸른나무재단 김미정 상담본부장은 “가해자가 확실한 경우도 학부모들이 자녀의 진로에 문제가 생길까 봐 법률 상담을 받고 피해자를 맞신고해 피해자가 다수가 되는 경우가 있다”고 말했다.
