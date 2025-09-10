광주 직업계고 진학-취업 박람회 내일 개막

공공기관-기업 등 현장 채용 진행
‘2025 광주 직업교육박람회’가 11∼12일 광주여대 시립유니버시아드체육관에서 열린다.
광주시교육청이 주최하고 한국산업인력공단 광주지역본부와 광주경영자총협회가 후원하는 이번 박람회는 광주 지역 최대 규모의 직업교육 행사다.
올해 박람회는 ‘먼저 만나는 꿈, 꿈을 이루는 열쇠’를 주제로, 직업계고 진학을 꿈꾸는 중학생들에게 진학 정보를 제공하고 명사 특강 등을 진행한다. 13개 직업계 고교가 직접 체험 부스를 운영해 고교 진학을 앞둔 중학교 3학년 학생들에게 학교 교육 과정과 전공 체험 기회를 제공한다.
올해는 지난해보다 더 다양한 기관 및 기업이 참여한다. 스마트 드론·영상촬영 등 전문 분야부터 미니화분 만들기, 골프 퍼팅 체험, 철도 기관사 체험, 굴착기 시뮬레이터 체험, 냄비 받침 만들기까지 다양한 학생 체험 프로그램이 마련된다.
국민연금공단 등 공공기관 16곳, 빛고을 직업교육 혁신지구 유관기관 10곳, 코비코 등 지역 기업 15곳은 직업계고 학생들을 위해 기관 홍보, 특강, 직업 정보 제공, 진로·진학 컨설팅, 현장 채용 등을 진행한다.
육군·해군·공군·해병대·특전사 등 군 관련 모병 홍보 부스도 운영된다. ‘생각을 선물하는 남자’의 저자 김태원 작가 특강, e스포츠 경기, 동아리 발표, 복면가왕 등 다양한 부대 행사도 준비됐다.
박람회는 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있으며, 관람을 희망하는 학생이 20명 이상이면 왕복 버스를 지원한다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
