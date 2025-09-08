한낮 해운대 추격전…도주하던 강력범죄 수배범 검거 어떻게?

담배꽁초 무단 투기하던 남성, 기초 질서 확립 집중 단속 나선 기동순찰대에 붙잡혀
신원 확인 결과 구속 영장 발부된 수배범…맨발로 달아나던 20대 남성 검거
강력범죄로 수배 중이던 20대 남성이 도심 한복판에서 20여분의 추격전 끝에 검거됐다. 남성은 ‘폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동상해)’과 ‘보호관찰 등에 관한 법률 위반’으로 창원지검에서 구속 영장이 발부된 상태였다.
지난 4일 오후 2시 20분쯤 부산경찰청 기동순찰대가 부산 해운대 구남로 광장 부근에서 담배를 피우다 꽁초를 무단 투기하던 20대 남성 세 명에 계도 단속 활동을 벌였다. 이 가운데 한 명이 창원지검에서 수배 중인 사실을 확인해 지역 경찰과의 공조로 남성을 현장 검거했다.
기초 질서 확립 집중 단속 기간을 맞아 다중 밀집 지역을 중심으로 단속에 나선 기동순찰대는 신원 확인에 비협조적인 남성에 수상함을 느끼고 검문을 실시했다. 인적 사항을 밝히기를 거부하던 남성은 수배 중인 사실이 발각되자 그대로 신발을 벗어 던지고 도주를 시작했다.
8일 경찰에 따르면 남성은 일반적으로 사람이 지나다니지 않는 곳으로 도피를 이어갔다. 남성은 경찰에 조용한 곳에서 이야기할 것을 제안해 광장 뒤편으로 이동한 뒤 그대로 주차장으로 달아나 에어컨 실외기를 넘어 담벼락을 따라 비좁은 건물 틈새 공간으로 도주했다.
경찰은 200미터가량 도피를 이어가던 남성이 인근 5층 건물로 들어가는 모습을 목격했다. 기동순찰대는 남성이 공동 상해 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반으로 수배된 점을 고려해 해운대경찰서 상황실에 지원을 요청했다. 건물 계단엔 신발을 벗고 달아난 남성이 도피 과정에서 부상을 당해 남긴 혈흔으로 보이는 핏자국이 곳곳에서 발견됐다.
기동순찰대는 계단을 따라 올라가고 지구대 경찰관들은 역으로 승강기를 타고 꼭대기층에 올라가 내려오는 방법으로 건물을 수색한 끝에 20여 분 뒤 5층 사진관에서 신병을 확보했다. 검거되기 전 남성은 근무 중이던 직원에게 사진을 찍으러 왔다고 말한 것으로 전해졌다.
기동순찰대는 지역 경찰과의 공조로 수배자의 신병을 확보해 부산지검에 인치했다.
홍진석 기동순찰2대장 경정은 뉴스1과의 인터뷰에서 “처음부터 수배 사실을 인지하고 다가갔던 것은 아니고 기초질서 확립 차원에서 단속하려는 취지로 검문을 실시했다”며 “이미 경범죄처벌법을 위반한 상태였기 때문에 정당하게 신원 확인을 요구할 수 있었고 그 결과 ‘폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동상해)’과 ‘보호관찰 등에 관한 법률 위반’으로 수배 중인 사실을 확인해 검문 과정에서 7~10분, 200미터 도주와 추격에 1~2분, 지역 경찰과의 공조에 20분가량 소요, 총 30여 분 만에 수배자를 검거하는 데 성공했다”고 밝혔다.
부산 경찰은 지난 7월부터 12월까지 기초 질서 확립을 위한 홍보 및 계도 단속 활동을 실시하고 있다. 지난 7~8월 홍보 계도 기간을 거쳐 이달부터 집중 단속을 시행 중이다.
