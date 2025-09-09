‘부산 사투리’ 민원 알아듣는 AI 만든다

공공행정에 AI 적용 실증사업
부산 지역 행정업무에 첨단 기술이 도입된다.
AI 이용 민원내용 요약-자동분류
부산시는 최근 과학기술정보통신부의 ‘초거대 인공지능(AI) 기반 플랫폼 이용지원’ 공모사업에 선정돼 ‘부산형 AI 민원 대응 에이전트 서비스’ 실증 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.
이 사업은 민원 분류, 민원 내용 요약, 사투리의 표준어 변환, 유형별 답변 생성 등을 위한 부산형 특화 대형 언어 모델(LLM)을 개발하고 이를 현장에 적용하는 것이다. ㈜바이브컴퍼니와 협력해 12월까지 추진한다.
또 시는 시민과 공무원이 실제 활용할 수 있는 AI 민원 응대 서비스를 구축하기 위해 검색증강생성(RAG) 기반 답변 체계도 도입할 예정이다. RGA는 LLM에 쌓인 데이터와 별개로 외부 데이터를 이용해 답변의 정확도를 높여주는 기술이다. 이를 통해 시는 전국 지자체로 확산할 수 있는 민원 응대의 표준화 모델을 제시할 방침이다.
강성명 기자 smkang@donga.com
