서울 공공서비스 예약 공정성 강화한다

매크로 프로그램 차단 솔루션 도입
서울시 공공서비스 예약 시스템에서 ‘매크로 프로그램’을 이용한 불공정 예약이 사실상 어려워질 것으로 보인다. 매크로는 특정 작업을 자동 반복하도록 하는 소프트웨어로, 예매 사이트 등에서 악용돼 왔다.
한 달 만에 부정 접속 13만 건 차단
7일 서울시에 따르면 시는 올 7월 매크로 탐지·차단 솔루션을 도입한 뒤 한 달 만에 공공서비스 예약 시스템에서 부정 접속 13만 건을 차단했다. 전체 접속 483만 건 가운데 약 2.7%에 해당한다.
공공서비스 예약 시스템은 서울시와 자치구가 제공하는 체육시설, 교육강좌, 문화체험 등 연간 1만3000여 개의 서비스를 한곳에서 조회하고 예약할 수 있는 통합 플랫폼이다. 그러나 동작구 보라매공원 테니스장 등 인기 시설에서는 매크로를 통한 반복 예약 시도가 이어져 시민 불편과 민원이 꾸준히 발생해 왔다.
이에 서울시는 공정한 예약 기회를 보장하기 위해 7월부터 매크로 프로그램을 원천 차단할 수 있는 솔루션을 도입했다. 이 솔루션은 예약 정보 입력부터 결제 완료까지 전 과정을 실시간으로 분석해 비정상적 패턴을 탐지한다. 시는 신종 매크로 유형에 대응할 수 있도록 탐지 기능을 지속 보완하고, 모니터링 체계도 강화할 계획이다.
강옥현 서울시 디지털도시국장은 “매크로 차단 솔루션 도입으로 오랫동안 시민 불편을 야기했던 불공정 예약 문제를 해결하고 누구나 공정하게 이용할 수 있는 예약 문화를 정착시키겠다”며 “앞으로도 디지털 기술을 활용해 시민의 신뢰와 체감을 높이는 공공서비스 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
