“젊은이여 해병대로”…김구라子 그리, 전역 앞두고 홍보 앞장

방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리(본명 김동현)가 내년 1월 전역을 앞두고 “젊은이여 해병대로”라는 글을 남기며 홍보에 직접 나섰다.
■ 해병대 자원입대한 그리, 모범 해병 수상까지
그리는 2일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “젊은이여 해병대로. 많이 와주십쇼”라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 경기 고양시 킨텍스에서 개최된 ‘2025 경기도교육청 직업계고 취·창업박람회’에 마련된 해병대 홍보 부스 모습이 담겼다.
그리는 지난해 7월 해병대에 자원입대했다. 그는 유튜브에서 “자립심을 키우고 싶어 해병대를 선택했다. 터닝포인트가 필요했다”고 밝힌 바 있다.
입대 후에는 모범 해병 상장과 시설·환경 관리 유공 상장을 받으며 성실한 군 생활을 입증했다.
■ 래퍼 그리, 전역은 언제?
1998년생인 그리는 올해 만 26세다. 어린 시절부터 김구라와 함께 ‘스타골든벨’, ‘붕어빵’ 등 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸고, 2016년에는 ‘MC그리’라는 예명으로 래퍼 활동을 시작했다.
그리는 내년 1월 전역 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
