우주-빅데이터 등 첨단 학과 신설해 전문인력 양성

대전에 있는 국립한밭대학교(총장 오용준)는 1927년 홍성공립공업전수학교로 개교해 오늘에 이르기까지 98년간 대한민국의 산업 발전과 궤를 같이하며 국가가 필요로 하는 고급 산업인력을 양성하는 데 이바지해왔다.
국립한밭대는 도덕적 사회인, 창의적 지식인, 도전적 세계인 인재 양성을 교육목표로 대한민국을 이끌 ‘기본이 강한 글로컬 리더’를 배출하고 있다.
국립한밭대는 우주국방첨단융합학과 및 빅데이터헬스케어융합학과(2026학년도), 반도체시스템공학과(2025학년도)를 신설해 우주국방, AI(인공지능), loT(사물인터넷), 나노기술, 로봇 등 미래 유망 신산업 분야를 이끌 전문 기술인력을 양성한다.
2026학년도 수시모집 2029명 선발
국립한밭대는 2026학년도 신입생 모집인원 2133명 중 2029명(95.1%)을 수시모집으로 선발한다.
학생부교과전형(지역인재 포함)에서는 1192명을 모집하며 수능최저학력기준은 적용하지 않는다. 교과 전형의 요소별 반영 비율은 교과 90%, 비교과(출결) 10%이며 공통과목 및 일반선택과목은 국어, 영어, 수학 교과별 상위 3과목, 사회·과학 교과에서 상위 4과목을 반영한다. 진로선택 과목은 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 중 상위 3과목을 반영한다.
학생부종합(일반, 학석사)전형은 서류평가(학교생활기록부) 100%로 선발한다. 지역인재(종합)전형 등 일부 전형은 면접평가를 실시한다. 전형방법은 1단계 서류평가로 5배수를 선발하고 2단계에서는 1단계 서류평가 70%와 면접평가 30%로 최종 합격자를 선발한다. 면접평가는 면접관 2명이 학교생활기록부 기반으로 질문하며 1단계 합격자 발표 시 면접 공통 문제를 발표한다.
국립한밭대는 대전, 충남, 충북, 세종 지역의 수험생에게 폭넓은 기회를 제공하기 위해 지역인재 전형을 운영한다. 모집인원은 지역인재(교과)전형 150명, 지역인재(종합)전형 147명으로 총 297명이다.
학사과정과 석사과정을 통합해 한 번에 2개 학위를 취득할 수 있는 학·석사 통합과정은 학생부종합전형으로 모집한다. 모집인원은 83명이며 공학계열 4개 학과(기계공학과, 산업경영공학과, 창의융합학과, 건설환경공학과)에서 서류평가(학교생활기록부) 100%로 선발한다.
첨단산업의 미래를 이끌어갈 글로벌 인재 양성을 위해 2026학년도에 첨단학과인 우주국방첨단융합학과와 빅데이터헬스케어융합학과를 신설한다. 모집인원은 우주국방첨단융합학과 35명, 빅데이터헬스케어융합학과 30명으로 총 65명이고 이번 수시에서 58명을 선발한다.
학생들의 다양한 역량과 배경을 고려해 학생부종합전형에 소프트웨어인재 전형과 만학도 전형을 신설하며 전형을 다양화한다. 소프트웨어인재 전형은 모바일융합공학과(2명), 인공지능소프트웨어학과(2명), 지능미디어공학과(2명), 컴퓨터공학과(3명) 등 총 4개 학과에서 9명을 선발한다. 만학도 전형은 야간학과에서 10명을 선발한다. 전형 방법은 1단계에서 서류평가 100%로 5배수를 선발한 뒤 2단계에서 서류평가 70%와 면접 30%를 합산해 최종 합격자를 결정한다.
학생들의 전공 선택권 강화를 위해 융합자율대학에서는 전체 입학정원의 25%에 해당하는 487명을 선발한다. 이번 수시모집에서는 자율전공학부(159명), 공학건설학부(161명), 정보기술학부(75명), 인문사회경상학부(76명) 등 4개 모집단위에서 총 471명을 학생부교과(일반)전형과 지역인재(교과)전형으로 선발한다.
‘지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률’ 개정으로 인해 공공기관은 신규 채용 인원의 35% 이상을 지역 인재로 채용하게 됐다. 국립한밭대 졸업생에게는 대전·충청권 51개 공공기관의 취업문이 활짝 열려 있으니 대전·충청권의 공공기관 진출을 희망하는 수험생은 국립한밭대학교에 도전해 보길 권한다.
수시모집 원서접수는 오는 8일 10시부터 12일 오후 6시까지 인터넷을 통해 접수한다. 전화(입학본부), 와요상담센터 및 카카오 플러스 친구 등으로 자세히 상담할 수 있다.
