논술전형에 약학대학 신설… 논술고사 100%로 5명 뽑는다

덕성여자대학교(총장 김건희)는 2026학년도 수시모집 논술전형에 약학대학을 신설해 논술고사 100%로 5명을 선발한다. 또한 학생부교과전형 교과성적 산출 시 공통 및 일반선택 교과목의 반영 기준을 확대하고 약학대학 수능최저학력기준 반영 시 수학영역 선택과목을 지정하지 않는다. 학생부교과전형 중 학생부100%전형은 고교추천전형으로 통합해 전형을 간소화했다.
2026학년도 수시모집에서는 정원 내 △고교추천전형 △기회균형전형Ⅰ_사회통합 △덕성인재전형Ⅰ △덕성인재전형Ⅱ △기회균형전형Ⅱ_사회통합 △논술전형 △미술실기전형과, 정원 외 △기회균형전형Ⅰ_특성화고교 △기회균형전형Ⅰ_농어촌학생 △기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등 △기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자 등 총 11개 전형으로 784명을 선발한다.
전형별 특징을 살펴보면 학생부종합전형은 덕성인재전형Ⅰ 111명, 덕성인재전형Ⅱ 214명, 기회균형전형Ⅱ_사회통합 15명과 정원 외로 기회균형전형Ⅰ_특성화고교 12명, 기회균형전형Ⅰ_농어촌학생 37명, 기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등 14명, 기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자 5명으로 총 408명을 선발한다. 이 가운데 덕성인재전형Ⅱ와 기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자는 1단계에서 서류평가 100%로 모집인원의 3∼4배수를 선발한 후 2단계에서 1단계 서류평가 60%, 면접평가 40%로 최종 합격자를 가린다. 이 외의 5개 학생부종합전형은 서류평가 100%로 합격자를 선발한다.
학생부종합전형 서류평가는 학교생활기록부를 기반으로 발전역량, 학업역량, 덕성역량을 종합·정성평가한다. 덕성인재전형Ⅱ와 기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자의 면접평가는 서류 기반 면접으로 학교생활기록부에 기초한 질문을 통해 10분 내외의 시간 동안 서류 신뢰성, 종합적 사고력, 인성을 종합·정성평가한다.
학생부교과전형은 고교추천전형 175명, 기회균형전형Ⅰ_사회통합 25명으로 총 200명을 선발한다. 두 전형 모두 학생부 교과성적 100%로 합격자를 가린다. 고교추천전형은 학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있으며 고교별 추천 인원에 제한이 없다.
논술전형으로는 약학대학을 포함해 120명을 선발하며 논술고사 100%를 반영한다. 약학대학의 경우 공통과목인 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분에서 3문항(소문항 최대 3문항)을 출제한다. 글로벌융합대학은 교과서에 나온 주제문이나 주제를 최대한 활용해 2문항, 과학기술대학은 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ에서 출제하는 기조를 유지해 2문항(소문항 최대 3문항)을 출제한다.
미술실기전형은 Art & Design대학에서 56명을 선발하며 실기고사 100%로 합격자를 가린다. 실기고사는 수묵담채화, 인체수채화, 기초디자인, 기초소양 가운데 1개 과목을 택한다.
고교추천전형과 논술전형은 수능최저학력기준을 적용한다. 글로벌융합대학, 과학기술대학, 미래인재대학은 국어, 영어, 수학, 탐구(사회·과학, 상위 1과목) 중 2개 영역 등급 합이 7 이내여야 한다. 약학대학은 국어, 영어, 수학, 탐구(과학 상위 1과목) 중 수학을 포함한 3개 영역 등급 합이 5 이내를 충족해야 한다.
고교추천전형과 기회균형전형Ⅰ_사회통합의 교과성적은 3학년 1학기까지 5개 학기를 반영한다. 공통 및 일반선택 90%, 진로선택 10%를 합산하는 방식으로 산출한다. 공통 및 일반선택은 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 교과에서 석차등급이 산출되는 전 과목을 반영한다. 진로선택은 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 교과 중 성취도등급 상위 3개 과목을 반영한다.
덕성여대는 2026학년도부터 학교폭력 가해자 조치 사항 반영을 전 모집 시기와 전형으로 확대한다. 수시모집 원서 접수는 오는 8일 오후 2시부터 12일 오후 6시까지 인터넷을 통해 실시된다. 최초 합격자 발표는 12월 12일, 충원 합격자 발표는 12월 17일부터 23일까지 진행된다.
댓글 0