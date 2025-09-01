Picturesque? ‘7세 고시’ 영어학원 문제, 대학생도 틀려

고1 수준 40문항 45분내 풀어야… A4용지 2장, 영어에세이 요구도
6세미만 영어 사교육비 月41만원… “자율정화론 한계, 법적 금지해야”
“Make her painting look ____(그녀의 그림을 ____해보이게 만들다).”
서울 강남구의 한 유명 영어학원이 제작한 유치부 입학시험, 이른바 ‘7세 고시’의 빈칸 채우기 문항 중 하나다. 보기 4개 중 ‘picturesque(생생한)’를 골라야 점수를 얻을 수 있다. 문항을 살펴본 17년 차 고등학교 영어 교사 임준걸 씨(44)는 “중고교생도 어려워할 단어”라며 “중3∼고1 수준이라고 해도 과언이 아니다”라고 평했다. 이 어학원은 이런 문제 40개를 45분 안에 풀도록 지도하고 있다.
최근 초등학교 입학 전 영어학원 등에서 치르는 ‘n세 고시’가 아동 인권을 침해하고 공교육을 훼손한다는 우려가 커지고 있지만, 현장에선 조기 사교육 열풍이 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 전문가들은 조기 사교육이 오히려 학습 능력에 악영향을 미칠 수 있는 만큼 규제가 필요하다는 지적이 나온다.
● ‘SKY’ 영문학도도 40개 중 3개 틀려
실제 동아일보가 대학교 영어전공생과 고3 수험생 등 5명을 섭외해 강남구 유명 어학원의 7세 고시 문제를 풀어보게 한 결과, 40문항 중 평균 4.8문항을 틀렸다. 모의고사 성적이 평균 1등급 초반인 김모 군(18)은 추론과 문법 등에서 총 4개를 틀렸다. 김 군은 “수능만큼은 아니지만, 어휘 수준이 꽤 높았다”고 말했다. ‘SKY(서울대, 고려대, 연세대)’ 중 한 곳의 영어영문학과생인 이모 씨(22)는 “5분가량 골똘히 생각해야 하는 문제도 있었다”며 머리를 긁적였다.
강남구의 또 다른 유명 어학원은 7세 아이에게 ‘발명한다면 무엇을 할 것인지, 그 기계를 묘사하라’는 영어 에세이를 A4 용지 두 장 분량으로 작성하게 했다. A4 용지 한 장 분량의 영어 지문을 내주고 주제와 요지를 추론하도록 요구하기도 했다. 경기의 한 중학교 20년 차 영어 교사 이모 씨(47)는 “문제 수준이 토익(TOEIC)보다 낮지 않다”고 평가했다.
현장의 경쟁은 치열하다. 지난달 27일 오후 송파구의 한 유명 영어학원 앞에는 ‘2026년 영유아 신입생 모집’ 등 현수막을 단 버스 5대가 줄지어 서 있었다. 이 학원은 선착순으로 신입생을 모집하는데, 신청 단계부터 전쟁이 벌어진다. 일부 업체는 “(학원 등록) 성공률 80∼90%” 등의 문구를 내건 채 10만∼15만 원을 받고 대리 티케팅까지 한다.
영유아 사교육 시장은 이미 거대 산업으로 자리잡았다. 교육부가 올 3월 공개한 ‘2024 유아 사교육비 시험 조사’에 따르면 취학 전 영유아 가구의 연간 사교육비 지출 규모는 3조3000억 원으로 추정됐다. 같은 해 생수 시장 규모(3조 원)보다 크다. 특히 만 6세 미만 유아의 월평균 영어 사교육비는 월 41만4000원으로, 고등학생의 월평균(32만 원)보다 많았다.
● “영유아 조기 사교육, 오히려 학습 능력 저하”
서울시교육청이 지난달 3일 유아 사교육업체 248곳을 특별 점검한 결과 사전 레벨테스트를 시행하는 학원 11곳이 적발됐다. 다만 현행법상 레벨테스트는 불법이 아니기에 교육청은 교습생 선발 방식을 추첨이나 상담 등으로 변경하도록 권하는 행정지도만 내렸다.
n세 고시가 성행하는 건 치열한 교육 경쟁 때문이다. ‘영재학교-특목고-의대 진학’을 고려한 장기 전략의 시작점이라는 인식이 강하다. ‘뒤처지면 안 된다’는 학부모의 불안감도 작용한다. 송파구에서 5세 아들을 키우는 오모 씨(38)는 “주변에서 이른바 ‘새끼선생’ 과외까지 붙여 n세 고시를 준비한다고 하니 조바심이 든다”고 말했다.
전문가들은 과도한 조기 사교육은 오히려 성장기 아이에게 부정적인 영향을 미친다고 경고한다. 천근아 세브란스병원 소아정신건강의학과 교수는 “전두엽이 미성숙한 6세는 빠른 암기나 논리적 추론을 요구받으면 오히려 기억력을 담당하는 해마가 손상돼 장기 기억력 등 학습능력이 떨어질 수 있다”고 했다.
초등학교 입학 전 아이들을 대상으로 한 사교육을 법으로 제한해야 한다는 의견도 나온다. 최근 한국학원총연합회가 ‘학원 입학 고시 중단’을 선언했지만, 일부의 자율 정화만으로는 한계가 있다는 얘기다. 국회 교육위원회 소속 강경숙 조국혁신당 의원은 학원의 선행학습 방지 조치 미이행 시 300만 원 이하의 과태료를 부과하는 법안을 발의했지만, 현재 교육위에 계류 중이다.
댓글 0