‘최악 가뭄’ 강릉, 저수율 15%도 깨졌다…농업용수 공급도 중단

저수율 14.9%…계량기 75% 잠그는 2단계 제한 급수
상업시설 단축 영업-배추 바짝 말라 농작물 피해 속출
“물 부족을 우려한 예약 취소가 이어지고 있습니다. 제한급수가 길어지면 영업 자체가 큰 타격을 입을 겁니다.”
강원 강릉시에서 횟집을 운영하는 최만집 씨(64)는 깊은 주름진 얼굴로 이렇게 하소연했다. 극심한 가뭄으로 강릉의 주 취수원인 오봉저수지 저수율이 14.9%까지 떨어지면서 생활용수는 물론이고 생업까지 위협받고 있기 때문이다.
● 전국서 모인 소방차, 하루 2500t 급수하지만…
강릉시는 31일부터 5만3485가구를 대상으로 수도 계량기를 75%까지 잠그는 2단계 제한급수에 들어갔다. 공무원과 검침원, 이·통장이 직접 가가호호 계량기를 조절하고 있다.
이와 함께 오봉저수지의 농업용수 공급도 중단했다. ‘3일 공급·7일 제한’ 방식으로 물을 나눠 쓰고 있다. 23~29일 제한 기간이 끝나 30일부터 공급이 재개됐어야 했지만 그러지 못했다. 오봉저수지 외에도 10곳의 저수지가 농업용수를 공급하고 있지만 상황은 마찬가지다.
가뭄 심화로 30일 오후 7시 강릉에 재난사태가 선포되면서 범정부 차원의 대응도 시작됐다. 소방청은 국가소방동원령을 발령해 급수 지원에 나섰다. 31일 오전 강릉시 강북종합운동장에는 도내 20대, 타지 51대 등 전국에서 모인 소방차 71대가 집결했다. 이들 차량은 동해, 속초, 평창, 양양 등 인접 시군에서 물을 실어 와 강릉 시민 87%가 이용하는 홍제정수장에 공급했다. 강원도소방본부는 이날 하루 2500t을 공급했고, 1일부터는 하루 3000t까지 늘릴 계획이다.
강릉시는 자체적으로도 용수 확보에 안간힘을 쓰고 있다. 남대천 구산농보 일원의 물을 끌어와 하루 3000t을 보충했고, 도마천·왕산천의 하상 정비와 준설 공사로 유입량을 늘리고 있다.
그러나 주민 불편은 불가피하다. 수도 계량기를 75%로 잠그면 수압이 떨어져 고지대 주민들은 물 사용에 큰 어려움을 겪을 수밖에 없다. 물 사용량이 많은 업소들도 영업 차질을 우려한다.
이미 일부 업소들은 단축 영업에 들어갔다. 강릉의 한 대형 뷔페는 물 절약 동참을 위해 지난 27일부터 다음달 6일까지 점심 영업만 하고 저녁 영업을 중단했다. 한 공예학원은 물 사용이 많은 요리 클래스 과정을 전면 연기했다.
● 농민들 “계곡물까지 말라…하늘만 바라본다”
농작물 피해도 속출하고 있다. 본격적인 수확철을 맞은 왕산면 안반데기 일대 배추밭은 가뭄으로 상품성을 잃고 있다. 배추잎이 누렇게 말라 죽거나 속이 물러 녹아내리는 ‘콧병과 꿀통’이 번졌다. 농민 김모 씨(59)는 “주취수원은 물론이고 계곡물까지 말라 급수차에 의존해야 하는 형편인데, 그 물로는 절대 부족해 하늘만 바라볼 뿐”이라고 말했다.
지역 온라인 커뮤니티에는 “주말에 세차·목욕하러 외지 친정에 간다” “차가 흰색인데 세차를 못해 곤란하다” “차라리 시간을 정해 일시 단수를 하는 게 낫겠다”는 하소연이 이어지고 있다. 주민들의 일상 불편이 그대로 드러나는 대목이다.
전국 각지에서 보내온 생수는 작은 버팀목이 되고 있다. 강릉시에 따르면 30일까지 0.5L(리터) 81만2590병, 2L 54만5920병 등 총 1494t이 답지했다. 시는 일부를 학교와 경로당에 배부했고, 현재 1247t을 비축 중이다.
하지만 최근 6개월간 강릉 강수량은 387.7㎜로 평년의 45.7%에 불과하다. 당분간 뚜렷한 비 소식도 없어 물 부족 사태는 더욱 심화될 전망이다. 강릉시는 1일 두 번째 가뭄 비상대책을 발표할 계획이다.
