테러범 딸이라 입국 거부?…한국 영화제 참석 막힌 日여성

옴진리교 교주 딸 마츠모토 레이카, 한국 영화제 참석 불발
도쿄 지하철 사린 가스 테러의 주범 옴진리교 교주의 딸, 마츠모토 레이카가 또다시 한국 입국을 거부당했다.
28일 레이카는 자신의 SNS(소셜미디어)를 통해 “한국에서 입국 거부를 당했다”고 밝혔다. 그는 가해자 가족의 삶을 재조명한 EBS 다큐멘터리 내가 그의 딸이다에 출연해 한국 영화제에 초청된 상태였다.
■ “공항에서 입국 거부 당해”
그러나 도쿄 하네다 공항에서 한국행 비행기에 탑승하려다 여권 오류와 비자 문제로 발이 묶였다. 이번이 두 번째 입국 거부 사례다.
레이카는 “일본 국가정보 기관이 나를 테러 조직과 연관된 인물로 해외에 알리는 것 같다”며 “2014년 일본 공안정보원이 자신을 옴진리교 후계 단체 간부라고 주장하기 전까지는 이런 일이 없었다”고 주장했다.
이어 “한국 땅을 밟아 관객들과 직접 교류하지 못해 아쉽다”며 “가해자 가족들도 흩어져 고통스러운 시간을 보내고 있다”고 토로했다. 레이카는 영화제 무대에 음성으로 참여할 예정이며, 향후 다시 한국을 방문하길 희망한다고 밝혔다.
■ 14명 숨지고 6300여 명 피해 남긴 ‘사린 테러’
옴진리교는 1995년 도쿄 지하철에서 사린 가스를 살포해 14명이 숨지고 6300여 명이 피해를 입었다. 사건 이후 교주와 간부, 테러 실행범 등 13명은 사형에 처해졌으며, 관련자 188명이 무기징역 등 중형을 선고받았다. 지금도 많은 피해자들이 후유증에 시달리고 있다.
