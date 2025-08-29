AI로 딥보이스-딥페이크 피싱 막는다

최근 보안에 대한 관심이 커지며 통신사를 비롯한 여러 기업이 소비자의 개인정보 보호를 위해 보안을 더욱 강화하고 나섰다.
LG유플러스는 최근 인공지능(AI) 통화 에이전트 ‘익시오’에 탑재된 ‘안티딥보이스’를 출시했다. 안티딥보이스는 세계 최초로 온디바이스 AI를 활용해 위조된 음성을 탐지한다. 딥페이크 음성으로 지인을 사칭하는 보이스피싱 범죄가 증가하는 상황에서 통화 중인 고객을 실시간으로 보호한다.
이에 더해 불법으로 만들어진 영상을 차단하는 ‘안티딥페이크’ 기술도 개발했다. 최근에는 음성뿐만 아니라 영상까지 AI로 조작하는 피싱이 늘고 있다. 안티딥페이크는 합성된 영상이나 이미지의 미세한 흔적을 분석해 위변조 여부를 판별한다. 향후 유해 콘텐츠 탐지와 피싱 방지에 활용해 고객의 디지털 안전을 강화하겠다는 계획이다.
만약 이런 피싱 시도로 인해 소비자가 스마트폰에 악성 앱을 다운로드하게 되면 ‘악성 앱 감염 알림서비스’를 통해 카카오톡 알림톡으로 즉각 경고한다. LG유플러스는 고객피해방지 분석시스템을 통해 24시간 악성 URL과 앱을 모니터링한다. 회사는 통신사 중 유일하게 범죄 조직의 악성 앱 제어 서버를 추적 및 탐지해 올해 약 1만 명의 고객 피해를 예방하고 550만 건 이상의 악성 URL 접속을 차단했다.
LG유플러스는 온라인뿐만 아니라 오프라인에서도 고객들의 스마트폰 보안 강화를 위해 올해 6월 전국 180여 개 매장을 ‘U+보안전문매장’으로 전환했다. 통신사 구분 없이 누구나 스미싱·피싱 상담, 악성 앱 탐지, 소액결제 차단 서비스를 받을 수 있다.
각 매장에는 보안 전문 상담사가 배치돼 모바일 백신으로 단말기 감염 여부를 진단하고 즉시 삭제 조치를 한다. LG유플러스 고객은 소액결제 내역 조회 및 차단 서비스를 추가로 받을 수 있으며 피해 발생 시 경찰 신고와 금융기관 지급 정지 절차를 안내받는다. LG유플러스가 보안전문매장을 운영한 지 2주 만에 소액결제 차단 서비스 가입 고객이 20만 명을 돌파했다. LG유플러스 관계자는 “보안을 위해 펼치는 회사의 여러 서비스가 소비자들에게 긍정적인 영향을 미치고 있다”고 했다.
