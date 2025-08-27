‘저수율 17%’ 강릉, 폭염으로 수분 증발한 ‘돌발가뭄’

수일∼수주 사이에 땅속 수분과 수자원이 급격하게 줄어드는 현상. 고온, 폭염 등 증발량이 늘어난 게 주원인이다. 최근 기후변화로 발생 빈도와 강도가 증가하고 있다. 농작물 고사, 생활용수 부족 등으로 이어질 수 있다.