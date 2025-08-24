내란 특검, 노상원 이틀 연속 조사 “‘수첩 본인 것이다’ 인정”

내란 특검(특별검사 조은석)이 노상원 전 국군정보사령관을 이틀 연속 불러 조사했다. 특검은 노 전 사령관의 이른바 ‘노상원 수첩’의 내용이 실제 계엄 검토·지휘 라인과 연관이 있는지, ‘북풍 공작’으로 계엄의 명분을 만들려고 했는지 등을 집중적으로 들여다보고 있다.
24일 법조계에 따르면 특검은 이날 오전 10시부터 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 특검 사무실에 노 전 사령관을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 서울구치소에 수감 중인 노 전 사령관은 전날 오전에도 출석해 조사를 받았다. 노 전 사령관은 예비역 신분으로 현역 지휘부를 불러 비상계엄을 사전 모의하고, 관련 내용을 김용현 전 국방부 장관에게 수시로 보고한 혐의로 구속 상태에서 재판받고 있다.
특검은 노 전 사령관이 수첩에 적은 내용과 계엄 검토 및 지휘 라인 간 연관성, 실제로 북한의 공격을 유도했는지 등에 수사력을 집중하고 있다. 앞서 경찰이 확보한 수첩에는 “서해 북방한계선(NLL) 인근에서 북의 공격을 유도하거나 아예 북에서 나포 직전 격침시키는 방안” 등이 적혀 있다. 이에 윤석열 전 대통령이 계엄 명분을 만들기 위해 북한의 도발을 유도하려 한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.
노 전 사령관은 수첩의 작성자가 본인임을 인정하고 있는 것으로 파악됐다. 박지영 특검보는 22일 브리핑에서 “노 전 사령관은 수첩이 본인 것임을 스스로 인정하고 있다”며 “필체 대조는 필요없다”고 밝혔다.
특검은 노 전 사령관이 계엄 전 수차례 방문한 것으로 알려진 무속인 ‘비단아씨’ 이모 씨도 조사했다. 특검은 노 전 사령관이 이 씨를 찾았을 당시 언급한 군인의 이름과 대화 내용 등을 확인한 것으로 전해졌다. 노 전 사령관이 계엄 준비 시기 집중적으로 통화한 예비역 중장 A 씨도 최근 특정해 조사했다. A 씨는 노 전 사령관의 육군사관학교 선배로, 육군참모총장 비서실장으로 근무할 당시 김 전 장관이 비서실 지휘관리과장으로 근무하는 등 인연이 있는 인물로 드러났다. 특검은 A 씨가 노 전 사령관, 김 전 장관과 함께 계엄을 사전에 모의했다면 제3자 내란 방조 혐의를 적용할 방침이다.
