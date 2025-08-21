상반기 산재 사망 287명…건설업·50인 미만 사업장서 증가

올 상반기(1~6월) 산업재해 사고로 사망한 근로자 수가 1년 전 같은 기간보다 9명 줄었지만 건설 현장의 사망자 수는 오히려 8명 늘었다. 부산 기장 반얀트리 복합리조트 현장 화재와 세종~안성 고속도로 교량 붕괴사고로 10명이 사망했기 때문인 것으로 보인다. 50인 미만의 영세사업장에서의 사망자는 1년 전보다 21명 급증했다.
고용노동부가 21일 내놓은 ‘2025년 2분기(4~6월) 재해조사 대상 사망사고 발생현황’ 잠정결과에 따르면 올 1, 2분기 누적 사고사망자는 287명으로 1년 전(296명)보다 9명 줄었다. 산재 사고 건수는 278건으로 같은 기간 12건 증가했다.
업종별로는 건설업에서 138명이 사망해 1년 전보다 8명 늘었다. 올 2월 부산 기장 화재로 6명, 세종~안성 고속도로 사고로 4명이 사망해 건설업 사고 사망자가 늘어난 것으로 보인다.
제조업에서는 67명이 사망해 1년 전보다 28명 줄었다. 고용부는 “지난해 6월 아리셀 참사로 23명이 사망하면서 전년 대비 올해 사망자 수 감소가 큰 것으로 나타났다”며 “아리셀 참사를 제외하면 5명이 감소했다”고 설명했다. 기타업종 사고 사망자 수는 82명으로 1년 전보다 11명 늘었다. 상대적으로 안전보건 역량이 취약한 건물종합관리나 위생 서비스업 등에서 증가한 것으로 나타났다.
50인 미만 사업장(건설업은 공사금액 50억 원 미만)의 사고 사망자 수는 176명으로 21명(13.5%) 늘었다. 이 중 5인 미만 사업장에서만 17명이 늘어 사업장 규모가 작을수록 산업재해에 취약한 것으로 나타났다. 반면 50인(건설업 공사금액 50억 원 이상) 이상 사업장은 111명이 사망해 30명 줄었다.
사고 유형별로는 떨어짐 사고로 인한 사망자가 129명으로 1년 전보다 20명 늘었다. 끼임 사고 사망자는 27명으로 1년 전보다 14명 늘었고, 부딪힘 사고 사망은 1년 전보다 8명 증가한 28명이었다. 추락, 끼임, 부딪힘 사고는 후진국형 사고의 3대 유형으로 꼽힌다.
전체 산재 사망자 287명 중 내국인은 249명(86.8%), 외국인은 38명(13.2%)로 나타났다. 업종별 외국인 사망자 비중은 제조업이 17.9%로 가장 높아 이주노동자가 고위험 노동을 대신하다 사고를 당하는 ‘위험의 이주화’ 현상이 두드러졌다.
고용부는 사망사고 감축을 위해 관계 부처와 협의체를 구성해 ‘노동안전 종합대책’을 마련 중이다. 또 7월 23일부터 2만6000개 고위험 사업장을 대상으로 ‘안전한 일터 프로젝트’를 실시하고 추락·끼임 등 예방을 위한 12대 핵심 안전수칙을 전파하고 있다.
