디지털 콘텐츠로 만나는 국가유산

19일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 뮤지엄 전시2관에 미디어아트로 표현한 ‘환어행렬도’와 한지를 활용한 ‘귀환의 메아리’가 전시돼 있다. 국가유산진흥원은 23일부터 9월 17일까지 국가유산 활용 디지털 콘텐츠 전시 ‘헤리티지: 더 퓨처 판타지’를 개최한다.

전영한 기자 scoopjyh@donga.com
