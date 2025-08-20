“서울 청년이 만든 장흥 김스낵 맛있네”

서울시 ‘넥스트로컬’ 팝업스토어
영월 콩-인제 들기름 파스타 등
지방 특산물로 밀키트-화장품 개발
청년 창업-지역상생 ‘1석 2조’ 목표
“직접 가서 사오려면 4시간은 넘게 걸리는데, 이게 이렇게 싸요?”
13일 오후 2시 서울 중구 신세계백화점 본점 지하 1층 ‘넥스트로컬’ 팝업스토어에 방문한 손님 김성연 씨(45)가 지역 특산물의 가격표를 보더니 깜짝 놀라 말했다. 이곳에선 손님 50여 명이 각 지역 특산물로 만든 음식을 둘러보며 분주히 움직이고 있었다. 해남 김, 장흥 땅콩, 영월 콩 등으로 만든 식품을 시식하거나, 밀키트·화장품을 구경하며 사진을 찍는 모습도 보였다.
● 서울 청년이 지방 특산물 판매
서울시는 8일부터 14일까지 신세계백화점 본점에서 넥스트로컬 우수팀 17팀이 참여하는 앙코르 팝업스토어를 열었다. 올해 6월 강남점 행사에 이어 두 번째다.
넥스트로컬은 2019년 시작된 서울시 청년 창업 지원 프로그램으로, 서울 거주 청년들이 수도권 밖 인구 감소 지역의 유무형 자원을 활용해 창업할 수 있도록 돕는 사업이다. 단순히 판로 지원을 넘어 청년이 지역에 직접 찾아가 자원을 발굴·가공한다. 현지 파트너와의 협업 및 상품화를 거쳐 민간 유통망에 진입할 수 있도록 단계별로 지원하는 것이 특징이다.
이날 행사장을 찾은 김 씨는 인제 들기름으로 만든 파스타 등 특산품을 장바구니 가득 담았다. 그는 “지역에 가야만 맛볼 수 있던 상품을 집 앞 백화점에서 손쉽게 사니 신기하고 좋다”며 “가족이 먹을 것까지 넉넉히 샀다”고 말했다. 시는 호응에 힘입어 신세계 추석 선물 카탈로그에 넥스트로컬 전용 코너를 마련했다. 이번에 6개 브랜드 9개 상품이 고객과 만날 예정이다. 22일부터는 SSG마켓 도곡점에서 6개 팀이 참여하는 소규모 팝업스토어도 연다.
서울시 대외협력과 관계자는 “서울시 사업이라고 청년들을 서울에만 묶어두는 것이 아니라, 필요하다면 타 지방자치단체에 정착해도 지원한다”며 “청년이 자립에 성공하면 서울과 지역 모두 이익을 보는 구조”라고 설명했다.
실제로 지난해 참가해 ‘장흥 김 스낵’을 개발한 황도연 코리아바이츠 대표는 “경험이 부족한 창업자가 대형 백화점에서 판촉할 기회를 얻는 건 큰 힘이 된다”며 “향후 해외 진출을 목표로 하고 있어, 부스를 찾은 외국인 관광객들과 소통하며 많은 것을 배우고 있다”고 전했다.
● ‘서로장터’ 등 협력 모델로 확장
넥스트로컬은 현재 강원, 충청, 호남, 영남 등 전국 권역에서 운영된다. 참가 청년들은 강릉, 영월, 서천, 단양, 익산, 목포, 해남, 영주, 함양 등 다양한 지역에서 특산자원을 발굴해 새로운 상품을 개발해 왔다. 서울시는 이 과정에서 현지 체류 공간을 제공하고, 지역 파트너와의 네트워킹을 지원한다. 사업화 과정에 필요한 지원금도 제공한다. 또 전문가 멘토링과 창업 교육, 전담 코치 배정을 통해 아이디어를 구체적인 사업 모델로 발전시키도록 돕는다.
서울시는 이러한 지원을 통해 청년이 지역과 상생하며 자립하는 구조를 만들고, 장기적으로는 지역 균형 발전과 청년 창업 생태계 확산을 동시에 달성하는 것이 목표다.
서울시는 넥스트로컬 외에도 지역과의 협력을 이어가고 있다. 서울광장, 잠수교, 뚝섬한강공원 등지에서 열리는 행사 때마다 농특산물 직거래 장터 ‘서로장터’를 운영해 지방 상인과 서울 시민을 연결한다. 또 종로구에는 상설 매장 ‘동행상회’를 열어 지역 중소 농가의 생산품을 상시 판매하고 있다.
