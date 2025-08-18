친형의 ‘이 한마디’에…형·부모 차례로 살해한 30대

경기 김포에서 가족 3명을 살해한 30대 남성이 친형과 말다툼한 뒤 범행을 결심한 것으로 드러났다.
인천지법 부천지원 형사1부(부장판사 여현주)는 18일 존속살인 등 혐의로 구속 기소된 A 씨(36)에 대한 첫 재판을 열었다. A 씨는 지난 7월 10일 김포 하성면의 자택에서 70대 아버지와 60대 어머니, 30대 형 등을 흉기로 살해한 혐의를 받는다.
프리랜서로 일하던 A 씨는 수입이 끊긴 뒤 6월부터 가족과 함께 살았던 것으로 알려졌다. 사건 당일 A 씨 어머니는 아들 걱정에 눈물을 보였다고 한다. A 씨는 이 모습을 보고 ‘쉬고 있는 왜 귀찮게 하느냐’는 생각에 맨손으로 벽을 치고 어머니를 때렸다.
이 과정에서 A 씨는 손을 다쳐 형과 함께 병원을 찾았고, 이때 형이 “다시 그러면 죽여버리겠다”고 말하자 말다툼을 벌이다가 귀가했다. A 씨는 이후 휴대전화로 ‘정신병’ ‘살인’ 등을 검색하며 관련 기사를 읽은 것으로 확인됐다.
A 씨는 집에서 컴퓨터를 하던 친형의 뒤로 다가가 흉기를 휘둘렀고, 이를 목격한 아버지와 뒤늦게 귀가한 어머니까지 차례로 살해했다. 경찰은 이튿날인 11일 부모 지인의 신고를 받고 출동해 현장 인근에서 A 씨를 긴급체포했다.
A 씨 변호인 측은 이날 재판에서 “혐의를 모두 인정한다”고 밝혔다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
