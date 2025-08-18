“차가운 병상 아닌 집에서 그렇게 마지막 맞고 싶다”

[노인 1000만 한국, 품위있는 죽음을 묻다]

고령자 방문간호 법제화 덴마크

노인 2명중 1명 자택서 임종 맞아

고령화 훨씬 빠른 韓은 14% 그쳐

노인 복지 놓고 젊은층과 갈등도

4일(현지 시간) 덴마크 코펜하겐 시내 포울 옌센 씨(81) 자택. 파킨슨병 환자인 옌센 씨는 하루 2차례 장으로 연결되는 복부 호스로 약물을 주입해야 한다. 제때 정량의 약물을 투입하지 않으면 근육이 뻣뻣해져 제대로 거동할 수 없다. 옌센 씨는 “간호사가 찾아오기 전까지는 약물을 주입하는 펌프를 스스로 교체하고 조작해야 했다”며 “나이가 들어 직접 조작하기 어려웠는데 매일 간호사가 방문해 돌봐 주니 안심이 된다”고 말했다.옌센 씨는 난치병을 앓고 있지만 하루 2차례 찾아오는 방문 간호사 덕에 병원에 입원하지 않고 60년 넘게 살아온 아내와 함께 자택에서 일상생활을 하며 치료를 받는다. 옌센 씨 아내도 “가족이 함께 살아도 직장에 다니기 때문에 고령의 아버지, 할아버지를 계속 돌보는 게 말처럼 쉽지 않다”며 “집까지 찾아오는 의료진 덕분에 편안한 노후를 보낼 수 있다”고 말했다.덴마크 오르후스대 병원 연구에 따르면 2020년 기준 덴마크 71세 이상 노인이 자택에서 사망하는 비율은 54.7%에 이른다. 노인 2명 중 1명은 차가운 병상이 아닌 가장 익숙한 자택에서 삶을 마무리한다는 것이다. 한국은 2023년 기준 국내 65세 이상 노인의 자택 사망 비율이 14%에 그친다. 77.4%는 병의원에서 숨졌고 나머지는 사회복지시설 등에서 임종을 맞았다.한국은 지난해 11월 기준 65세 이상이 1012만2000명에 달했다. 노인 인구가 전체의 20%를 넘는 초고령사회에서 ‘품위 있는 죽음’은 미룰 수 없는 국가적 과제다. 재정이 들어가는 노인 복지를 두고 젊은층 부담 증가에 따른 세대 간 갈등이 사회 문제로 떠오르고 있다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2023년 기준 덴마크의 조세 부담률(국민소득에서 세금이 차지하는 비율)은 43.4%이나 한국은 19.0%에 그쳤다. 오랫동안 ‘더 내고 더 받는’ 사회보장이 정착된 유럽 선진국과 달리 한국은 사회보장 취약, 노후 준비 부족, 세대 갈등 심화 등 3중고에 시달리며 품위 있는 죽음이 제대로 논의조차 이뤄지지 않고 있다.동아일보 취재팀은 덴마크, 영국, 대만, 일본, 싱가포르, 네덜란드 등 6개국을 찾아 재택의료부터 치매 돌봄, 호스피스, 연명의료 중단 등 다양한 생애 말기 돌봄의료 시스템을 취재했다. 이들 국가는 세대 간 갈등을 현명하게 극복하고 고령자가 생의 마지막을 어디서 어떻게 보낼지 개인 의사를 최대한 존중하고 있었다.

특별취재팀

▽팀장 박성민 기자 min@donga.com

▽조유라 전채은 김소영 박경민 방성은(이상 정책사회부)

※본 기획물은 정부 광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.