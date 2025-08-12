본문으로 바로가기
광복절엔 더 활짝 피거라
동아일보
입력
2025-08-12 03:00
2025년 8월 12일 03시 00분
홍진환 기자
광복절을 앞둔 11일 경기 수원시 권선구 수원무궁화원에서 관계자가 활짝 핀 무궁화를 살펴보고 있다. 수원시는 22일까지 무궁화원을 무료 개방해 시민들이 260여 종의 무궁화를 관람할 수 있도록 할 예정이다.
홍진환 기자 jean@donga.com
