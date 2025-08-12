동아일보

광복절엔 더 활짝 피거라

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

크게보기
광복절을 앞둔 11일 경기 수원시 권선구 수원무궁화원에서 관계자가 활짝 핀 무궁화를 살펴보고 있다. 수원시는 22일까지 무궁화원을 무료 개방해 시민들이 260여 종의 무궁화를 관람할 수 있도록 할 예정이다.

#광복절#무궁화
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스