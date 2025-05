“다음엔 광안대교에…” 독일 팝아티스트 ‘짐 아비뇽’, 부산 건물 외벽에 색을 입혔다

크게보기 독일 팝 아티스트인 짐 아비뇽 작가가 2일 부산 수영구 포디움다이브 외벽에 벽화를 그리고 있다. 김화영 기자 run@donga.com

크게보기 독일 팝 아티스트인 짐 아비뇽 작가가 2일 부산 수영구 포디움다이브에서 열린 기자 간담회에서 자신의 생각을 말하고 있다. 김화영 기자 run@donga.com

“광안대교와 선박 외부에도 벽화를 그려보고 싶어요.”독일을 대표하는 팝 아티스트 짐 아비뇽 작가(57)는 2일 부산 수영구 복합문화공간 ‘포디움다이브’에서 열린 기자 간담회에서 ‘다시 부산을 찾는다면 어디서 작업을 하고 싶으냐’는 질문에 이같이 답했다.2일, 사다리차에 올라 외벽 위아래를 오가며 직접 벽화를 그리는 그의 퍼포먼스를 보기 위해 현장에는 많은 관람객이 몰렸다. 그는 햄버거 모양의 열기구에 탄 캐릭터 그림 등을 건물 기둥에 그렸고, “안녕 광안리”, “우리는 분명 연결될 거다” 같은 한글 문구도 새겼다. 스마트폰으로 그의 작업 모습을 담던 김모 씨(32)는 “붓질을 망설임 없이 휙휙 해나가는데도 캐릭터의 익살스러운 표정이 섬세하게 표현되는 것 같아 신기하다”고 말했다. 짐 아비뇽 작가는 “바다를 보면서 벽화를 그릴 수 있어서 좋았고, 휴식 시간에 해변을 걸으며 여유를 즐겼다”며 “부산은 좋은 느낌을 주는 도시”라고 소감을 밝혔다.짐 아비뇽 작가는 1990년 무너진 독일 베를린 장벽에 가로 20.4m, 세로 3.6m 크기의 벽화 ‘Doin’ It Cool for the East Side(동쪽을 위한 멋진 행보)’를 그려 유명해졌다. 갑작스러웠던 통일 후 혼란이 이어졌던 독일 사회를 비판하는 메시지를 벽화에 담았다. 이 작품은 현재 베를린 이스트사이드 갤러리에 전시돼 있다. 짐 아비뇽 작가는 “독일 통일이 사회에 긍정적이라는 것을 이해하는 데 오랜 시간이 걸렸다”며 “통일이 되면 많은 곳을 여행할 수 있게 되고, 많은 이들과 만나 교류할 수 있게 된다. 남과 북도 통일해 서로에 대한 이해의 폭이 넓어지면 좋겠다”고 말했다.

그는 벽화를 ‘모두를 위한 예술’이라고 규정했다. 짐 아비뇽 작가는 “거리 벽화는 작가가 대중을 만나기 위해 먼저 다가서야 한다. 특정 작가의 작품을 보기 위해 관람객이 찾아가야 하는 미술관 전시와는 다르다”고 설명했다. 이 때문에 그는 어른과 아이들이 함께 이해하고 즐길 수 있는 작품을 벽화로 그리려고 노력하고 있다고 했다. 짐 아비뇽 작가는 “사회에 어떤 변화가 일어나는지 예의주시하고, 그 변화 속에 어려움을 겪는 이들을 위로하는 메시지를 벽화에 담으려고 한다”고 말했다.