26일 인천 서부경찰서에 따르면 최근 특수상해 혐의를 받는 20대 여성 A 씨가 구속됐다.A 씨는 지난 20일 오후 5시쯤 인천 서구 청라동을 달리던 시내버스 안에서 생후 10개월 된 B 양에게 휴대전화를 던져 다치게 한 혐의를 받고 있다.A 씨는 당시 B 양을 안고 있던 30대 여성 C 씨가 자신의 부모님 욕설을 하는 것과 같은 환청을 듣고 휴대전화를 던진 것으로 조사됐다.다만 A 씨가 던진 휴대전화가 B 양 머리로 날아간 것으로 조사됐다.A 씨는 C 씨와 일면식이 없는 사이로, C 씨는 B 양의 친모다.(인천=뉴스1)