뉴스1DB

청주지법 형사11부(태지영 부장판사)는 중감금치상 등 혐의로 기소된 A 씨(22)에게 징역 1년, B 씨(19)에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 22일 밝혔다.형제 사이인 이들은 2022년 10월12일 오후 9시쯤 청주시 청원구의 한 학원 앞에서 고등학생 C 군(16)을 승용차에 태운 뒤 인적이 드문 공터로 데리고 가 15분가량 감금한 채 마구 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.이들은 평소 알고 지내던 여중생으로부터 “고등학교 오빠들이 위협한다”는 연락을 받고 C 군에게 겁을 주기 위해 이 같은 짓을 벌인 것으로 조사됐다.이 일로 C 군은 전치 3주의 상해를 입었다.재판부는 “지인으로부터 연락을 받았다는 사소한 이유만으로 피해자를 승용차에 감금하고 폭행한 것으로 죄책이 가볍지 않다”며 “다만 범행을 반성하고 있고, 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 등을 종합해 형을 정했다”고 판시했다.