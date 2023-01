부산시의 도시 슬로건인 ‘Dynamic Busan’을 대체할 새 슬로건 후보가 3개로 압축됐다.부산시는 새 슬로건의 최종 후보로 △Busan is Good(부산이라 좋다) △Bridge for All, Busan(모두를 연결하는, 부산) △True Place, Busan(진정한 도시, 부산)을 선정했다고 3일 밝혔다. 시민들이 낸 슬로건 3248건의 응모작을 놓고 시민참여단인 ‘상상더하기+’와 전문가 그룹인 ‘상상곱하기×’ 등이 평가해 최종 후보 3개를 선정했다.시는 시민 선호도 조사 결과를 반영해 13일 열리는 부산 도시브랜드위원회에서 새로운 도시 슬로건을 최종 결정할 계획이다. 시민 선호도 조사는 온라인(부산 도시브랜드 공식플랫폼 ‘상상온’)과 오프라인(서면역 해운대역 광안역 등 부산도시철도 역사와 김해국제공항, 부산역)으로 진행한다. 박형준 부산시장은 “시민의 적극적인 관심과 참여 속에 새로운 브랜드가 선정되면 좋겠다”고 말했다.김화영 기자 run@donga.com