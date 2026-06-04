사전투표 뒤 본투표 참여…목포서 ‘중복투표’ 확인

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  • 입력 2026년 6월 4일 10시 54분

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뉴스1
제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 전남 목포에서 중복투표 의심 사례가 나와 선거관리위원회가 경위 파악에 나섰다.

전남선거관리위원회에 따르면 이날 목포시 상동의 한 투표소에서 사전투표를 이미 마친 유권자가 본투표에도 참여했다는 신고가 접수됐다.

투표소 관리 사무원이 이 사실을 확인하고 목포시선관위에 알린 것으로 전해졌다.

사전투표에 참여한 유권자는 본투표에는 참여할 수 없다.

선관위 관계자는 “선거인 명부 관리를 비롯한 투표 절차 전반에 대해 살펴보고 있다”고 밝혔다.

선관위는 중복 투표 사례로 최종 판명되면 필요한 조치를 할 예정이다.

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박태근 기자 ptk@donga.com
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