본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
정치
사전투표 뒤 본투표 참여…목포서 ‘중복투표’ 확인
동아닷컴
업데이트
2026-06-04 11:13
2026년 6월 4일 11시 13분
입력
2026-06-04 10:54
2026년 6월 4일 10시 54분
박태근 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260604/134047817/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
뉴스1
제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 전남 목포에서 중복투표 의심 사례가 나와 선거관리위원회가 경위 파악에 나섰다.
전남선거관리위원회에 따르면 이날 목포시 상동의 한 투표소에서 사전투표를 이미 마친 유권자가 본투표에도 참여했다는 신고가 접수됐다.
투표소 관리 사무원이 이 사실을 확인하고 목포시선관위에 알린 것으로 전해졌다.
사전투표에 참여한 유권자는 본투표에는 참여할 수 없다.
선관위 관계자는 “선거인 명부 관리를 비롯한 투표 절차 전반에 대해 살펴보고 있다”고 밝혔다.
선관위는 중복 투표 사례로 최종 판명되면 필요한 조치를 할 예정이다.
#전국동시지방선거
#전남 목포
#중복투표
#선거관리위원회
#사전투표
#본투표
#투표소
#유권자
#선거인 명부
#투표 절차
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
2
경찰 ‘투표용지 사태’ 노태악 선관위원장 수사 착수
3
홍준표 “국힘, 어려운 환경서 선전…친한계 발호 슬기롭게 대처해야”
4
한동훈의 대역전극…보수 재편 본격화 전망
5
카리나 옷색깔 또 논란…팬들 “과도한 정치적 의미 부여말라” 입장문
6
“이효리·수지·제니 그리고 이수지”…‘처음처럼’ 20주년 광고 터졌다
7
전원주, 선우용여에 호텔 뷔페 사고 울컥…“돈 벌려고만 살았다”
8
잠실7동 20시간째 대치…공무원도 “선관위, 이런 모자란 집단”
9
‘평택을 당선’ 유의동 “장동혁 거취 결단 안하면 당원과 긴밀 상의”
10
“키오스크 알려줬을 뿐인데”…노부부의 뜻밖 보답, 영화관 VIP 됐다
1
한동훈의 대역전극…보수 재편 본격화 전망
2
장동혁 “희망 불씨 지켜…당원과 새 길 찾겠다”
3
대역전극 오세훈 “투표용지 부족, 대통령 책임 면할수 없다”
4
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
5
선관위 “개표 중단 불가…선거 연기-재선거 사유 아냐”
6
[속보]오세훈, 정원오에 역전…격차 0.46%P로 더 벌려
7
[사설]참패한 野… 장동혁부터 물러나라
8
정원오, 승복선언 “서울시민 선택 겸허히 받아들여…제가 부족”
9
정청래 “서울 탈환 못해 아프다…전국적 큰 승리 준 국민께 감사”
10
국힘 “서울 선거 오염됐다…개표 중단하고 필요시 재선거”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
2
경찰 ‘투표용지 사태’ 노태악 선관위원장 수사 착수
3
홍준표 “국힘, 어려운 환경서 선전…친한계 발호 슬기롭게 대처해야”
4
한동훈의 대역전극…보수 재편 본격화 전망
5
카리나 옷색깔 또 논란…팬들 “과도한 정치적 의미 부여말라” 입장문
6
“이효리·수지·제니 그리고 이수지”…‘처음처럼’ 20주년 광고 터졌다
7
전원주, 선우용여에 호텔 뷔페 사고 울컥…“돈 벌려고만 살았다”
8
잠실7동 20시간째 대치…공무원도 “선관위, 이런 모자란 집단”
9
‘평택을 당선’ 유의동 “장동혁 거취 결단 안하면 당원과 긴밀 상의”
10
“키오스크 알려줬을 뿐인데”…노부부의 뜻밖 보답, 영화관 VIP 됐다
1
한동훈의 대역전극…보수 재편 본격화 전망
2
장동혁 “희망 불씨 지켜…당원과 새 길 찾겠다”
3
대역전극 오세훈 “투표용지 부족, 대통령 책임 면할수 없다”
4
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
5
선관위 “개표 중단 불가…선거 연기-재선거 사유 아냐”
6
[속보]오세훈, 정원오에 역전…격차 0.46%P로 더 벌려
7
[사설]참패한 野… 장동혁부터 물러나라
8
정원오, 승복선언 “서울시민 선택 겸허히 받아들여…제가 부족”
9
정청래 “서울 탈환 못해 아프다…전국적 큰 승리 준 국민께 감사”
10
국힘 “서울 선거 오염됐다…개표 중단하고 필요시 재선거”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
오늘의 추천영상
지금 뜨는 뉴스
美 빠진 태평양, 틈새 노리는 中…日·호주 ‘대중 견제’ 전선 넓힌다
美하원, 이란 전쟁 지속시 ‘의회 승인’ 받도록 하는 결의안 통과
美, 나토 동맹에 “군용기·군함 줄일테니 공백 메워라” 통보
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0