송파 등 투표용지 부족… 투표 중단 초유의 사태

최소 14곳… 밤 10시까지 투표도
6·3 지방선거 본투표가 열린 3일 서울 강남구와 송파구 등 최소 14곳의 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 중단되는 사태가 발생했다. 투표용지 부족으로 투표가 중단된 것은 처음이다.
국힘 “선거 무효” 선관위 “사과”
중앙선거관리위원회는 이날 오후 9시 허철훈 사무총장이 긴급 브리핑을 열고 “일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다”고 사과하며 이같이 밝혔다. 선관위는 서울 송파구 투표소 12곳과 강남구, 광진구 각 1곳 등 14곳의 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악했다고 밝혔다. 투표율이 예상보다 높아져 선관위가 준비한 투표용지가 부족해졌는데도 예비 투표용지 지급이 늦어지면서 투표소를 찾은 유권자들이 제때 투표를 하지 못하는 일이 벌어졌다는 것.
선관위는 투표를 하지 못한 유권자들에게는 대기표를 배부하고 마감시간인 오후 6시 이후에도 투표할 수 있도록 했다. 송파구 잠실 일부 투표소에선 오후 10시경까지 ‘심야 투표’가 이어졌다.
국민의힘 장동혁 대표는 긴급 기자회견을 열고 “서울시의 선거는 오염된 선거다. 오염된 선거는 무효”라며 개표 연기와 재선거를 요구했다.
반면 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장은 “부실한 선거 관리에 대해 반드시 책임을 물을 것”이라면서도 “국민의힘이 주장하는 재투표 요구는 일고의 가치가 없다”고 선을 그었다. 청와대 강유정 수석대변인은 이날 공지를 통해 “중앙선관위는 투표권 행사와 개표 관리에 차질이 없도록 책임 있는 조치를 하기 바란다”고 밝혔다.
이지운 기자 easy@donga.com
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