韓·아프리카 외교장관회의 개막…공급망·경제협력 논의

중동 전쟁으로 인한 공급망 위기 속에 아프리카 50개국 외교장관 등이 한국과 공급망 안정 및 경제협력 방안을 논의하기 위해 서울에 모였다.
정부가 주최하는 첫 한-아프리카 외교장관회의가 1일 개막했다. 아프리카 54개국 중 50개국 외교장관 등 대표와 아프리카연합(AU), 아프리카개발은행(AfDB), 아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA), 아프리카 질병통제예방센터(CDC) 등 역내 4개 국제기구 수장 등이 참석해 ‘글로벌 전환기 속 공동 대응을 위한 한-아프리카 파트너십’을 주제로 토론을 벌였다.
조현 외교부 장관은 이날 개회사에서 “아프리카는 막대한 성장 잠재력을 보유한 세계에서 가장 젊은 대륙으로서, 널리 ‘미래의 대륙’로 평가받고 있다”며 “중동 지역의 지속적인 불안정과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 계속되는 가운데 한국과 아프리카 간 더욱 긴밀한 협력은 그 어느 때보다 중요하다”고 강조했다. 이어 ‘거미줄도 함께 모으면 사자를 묶을 수 있다’는 동아프리카 속담을 인용해 “오늘 우리가 직면한 도전들은 한국과 아프리카가 각자의 경험과 강점을 모은다면 더 효과적으로 대응하고, 나아가 기회로 전환할 수 있을 것”이라고 협력 의지를 비쳤다.
이재명 대통령은 2일 오후 아프리카 각국에서 방한한 장관급 인사 20여 명을 접견할 예정이다. 강유정 청와대 수석대변인은 “이 대통령은 접견을 통해 한국과 아프리카 간 협력 증진 방향에 대한 의견을 교환할 예정”이라고 밝혔다.
2일에는 외교장관회의 부대행사로 한국과 아프리카 기업인, 정부 인사, 외교 인사 등 300여명이 참석하는 한-아프리카 비즈니스 포럼도 개최된다. 성 김 현대자동차 전략기획담당사장, 웸켈레 메네 AfCFTA 사무총장이 각각 기조연설에 나선다.
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