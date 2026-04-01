검총대행 ‘평검사 증인 철회’ 요청에…與 “국민의 알권리”

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 더불어민주당 간사인 박성준 의원은 17일 국정조사 증인으로 채택된 뒤 스스로 목숨을 끊으려 했던 대장동 수사팀 검사에 대해 “깊은 위로의 마음을 전한다”고 했다. 하지만 평검사나 수사관에 대한 증인 채택을 철회해 달라는 구자현 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장) 요청은 거부했다.
박 의원은 이날 오후 언론 공지를 통해 “검찰총장 직무대행의 요청에 대해 진지하게 고민했다”면서도 “이번 국정조사는 개인의 일탈이 아니라 조직적으로 이뤄진 검찰의 조작수사 진상규명을 위한 조사”라고 밝혔다. 이어 “당시 수사를 기획하고 지휘한 책임자급 증인 소환은 진상규명과 국민의 알권리를 위해 반드시 필요하다”고 강조했다. 민주당은 ‘쌍방울 대북송금 사건’, ‘대장동 사건’ 등 7개 사건의 조작기소를 주장하며 국정조사에 나섰다. 최근 국정조사 특위가 개최한 청문회에는 해당 사건을 담당했던 검사들이 출석했다.
앞서 구 권한대행은 같은 날 서울 서초구 대검에서 퇴근길 기자들과 만나 국조특위에 “다수의 담당 검사가 증언대에 서게 됐고 모욕적인 말을 듣거나 답변 기회를 얻지 못하는 상황이 발생하고 있다”며 “공정하고 객관적으로 이번 국정조사를 진행해 줄 것을 간곡하게 부탁드린다”고 했다. 이어 “어떤 국정조사도 재판에 영향을 주려 한다는 평가를 받아서는 안 된다는 점은 모든 분이 동의할 거라고 생각한다”며 ”저와 각 검찰청 기관장들은 국정조사에 충실히 임하겠으니 평검사나 수사관에 대한 증인 채택은 철회해달라”고 요청했다.
하지만 박 의원은 “그동안 이뤄진 기관보고나 청문회에서도 조작사건에 직접 연루된 증인 외에 평검사나 수사관에 대한 증인채택은 최소화해 왔다”며 구 권한대행의 요청을 거부했다. 국민의힘 곽규택 의원은 전날(16일) 국회에서 열린 국정조사 청문회에서 “대장동 사건을 수사한 검사는 신장암이 확인돼 병원에 입원 중이었는데 국정조사 한다고 소환장을 보내서 극단적 선택을 (시도)했다”고 말했다. 박 의원은 이와 관련해 “안타까운 소식에 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “빠른 쾌유를 빈다”고 했다.
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