조현 “美, 한국에 군사·비군사적 지원 요청 안해”

조현 외교부 장관은 6일 미국이 이란 공습과 관련해 한국에 지원 요청을 해오지 않았다고 밝혔다.
이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 더불어민주당 김상욱 의원은 조 장관을 향해 “그동안 미군이 추진해 왔던 것이 전략적 유연성, 또 경우에 따라 분쟁이 발생했을 때 동맹국의 도움을 받겠다는 부분이 있었다”며 “지금 대한민국 쪽에 군사적 또는 비군사적 지원이나 협력을 요청한 것은 없느냐”고 물었다.
이에 조 장관은 “없다”고 답했다.
김 의원은 “주한미군 관련해서 병역 이동이나 장비 이동 등 지금 변동되는 것들이 있느냐”고도 물었다.
조 장관은 “한미 간에는 긴밀히 소통해 오고 있다. 특히 국방부에서 그때그때 필요에 따라 협의해 오고 있다”고 설명했다. 이어 “다만 주한미군의 전력 운용에 대해 지금 제가 이 자리에서 확인해 드리기는 좀 곤란하다”고 말을 아꼈다. 그러면서 “이런 경우에도 한미연합방위태세는 문제가 없도록 한다는 것을 분명히 하고 있다”고 강조했다.
앞서 중동 전쟁 확전 우려 속에 주한미군이 일부 전력의 해외 차출을 대비하는 것으로 보이는 정황이 포착됐다. 최근 주한미군은 국내 한 미군기지에 있던 미사일 요격 방공시스템인 패트리엇 발사대 및 미사일 등을 경기 평택 오산기지로 이동시켰다. 미군 C-17, C-5 등 대형 수송기도 오산기지에 배치됐다.
