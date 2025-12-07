조승래 “내란재판부 차질없이 진행”…위헌 논란에 “면밀히 검토”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 7일 12시 25분

글자크기 설정

더불어민주당 조승래 의원. 2025.12.1. 뉴스1
더불어민주당 조승래 의원. 2025.12.1. 뉴스1
더불어민주당 조승래 사무총장이 7일 “내란세력에 대한 근본적이고도 신속한 청산을 요구하는 국민 요구를 받들어 내란(전담)재판부 설치를 차질없이 진행하겠다”고 밝혔다. 야당과 전국법원장 회의 등에서 꾸준히 제기되고 있는 위헌성 지적에도 이달 내 처리 방침을 재확인한 것이다.

조 사무총장은 이날 서울 여의도 당사에서 열린 기자간담회에서 “추가특검 구성 요구도 본격적으로 검토해나갈 계획”이라며 이같이 말했다. 그는 위헌성 논란 관련해서는 “내란전담재판부가 필요하다 생각하는 분들 내에서도 위헌성 시비와 걱정하는 목소리가 있는 게 사실”이라며 “처리 직전까지 그 문제에 대한 면밀한 검토를 진행할 것”이라고 했다.

조 사무총장은 또 조국혁신당에서조차 이날 기자회견을 통해 민주당의 내란전담재판부 설치법안의 위헌성을 지적한 것을 두고서도 “내란전담재판부는 내란전담(재판을) 신속하고 철저하게 하고자 하는 취지”라며 “그런 걱정들을 불식하는 방향으로 검토하고 필요하면 보완도 할 것”이라고 말했다.

한편 그는 10일부터 시작되는 12월 임시국회에서 내란전담재판부 설치법안과 재적 의원 60인 미만 시 무제한 토론(필리버스터)이 중지되는 국회법 개정안, 정보통신망법 개정안, 사법개혁안 등을 처리하겠다고 밝혔다.

박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스