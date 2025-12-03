정청래 “추경호 영장 기각 사법쿠데타, 내란재판부 만들어 진압할 것”

정청래 더불어민주당 대표는 12·3 비상계엄 1년을 맞은 3일 “내란전담재판부를 만들어서 사법 쿠데타를 진압하고 다시 민주주의를 바로 세우겠다”고 강조했다.
정 대표는 이날 서울 여의도 국회 앞에서 열린 ‘12·3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진’에 참석해 “내란은 아직 끝나지 않았다. 내란과의 전쟁은 계속되고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “작년 꼭 일 년 전 이날 국회의원들이 윤석열의 비상계엄 해제 결의안을 표결할 수 있도록 국회에 달려와서 계엄군을 막아주신 국민 여러분들께 감사드린다. 국민 여러분들이 아니었으면, 국회의원들이 비상계엄 해제를 의결할 수 없었다”고 했다.
이어 “국민 여러분들께 또 감사드릴 것은 올해 4월 4일 11시 25분 “피청구인 대통령 윤석열을 파면한다”는 판결을 끌어내 주신 국민 여러분께 다시 한 번 감사드린다“고 덧붙였다.
정 대표는 또 “조희대 사법부에서 이재명 대통령을 파기 환송했을 때, 다시 거리로 나와서 사법 쿠데타를 규탄해주신 국민 여러분들께 감사드린다. 여러분들이 아니었으면, 윤석열의 비상계엄 내란을 극복할 수 없었다”고 밝혔다.
끝으로 그는 “‘윤 어게인’을 외치는 세력, 박성재, 추경호의 영장을 기각한 사법 쿠데타를 진압해야 한다. 더불어민주당은 내란전담재판부를 만들어서 사법 쿠데타를 진압하고 다시 민주주의를 바로 세우겠다”며 “국민과 함께 승리하겠다”고 목소리를 높였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0