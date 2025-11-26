국힘 “장동혁-조국 대장동 토론 실무 협의…정청래 합류하길”

국민의힘은 26일 조국혁신당 조국 대표의 제안과 국민의힘 장동혁 대표의 수락으로 추진된 ‘대장동 사건 항소 포기 사태’ 공개토론과 관련해 “실무적인 의견을 확인하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 더불어민주당 정청래 대표의 합류를 촉구했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “앞으로 이른 시일 내 토론이 진행되도록 협조하는 상황”이라며 이같이 말했다.
이어 “대장동 사건의 실체적 진실을 규명해야 하는 국민적 요구가 커지고 있다”며 “토론을 머뭇거릴 이유가 없다”고 강조했다. 그러면서 “정청래 대표가 같이 참여해서 이번 사건의 실체적 진실을 조속히 규명하기를 강력히 희망한다”고 덧붙였다.
송언석 원내대표가 대장동 국정조사와 관련해 민주당에서 제안한 국회 법제사법위원회 진행 방식을 수용할 수 있다고 밝힌 데 대해서는 “당 지도부도 공감대를 가졌다”고 밝혔다. 그는 “국정조사를 회피하려는 의도가 계속된다면 상임위 차원의 국정조사도 실시할 수 있다는 입장”이라고 설명했다.
한편 박 수석대변인은 민주당이 발의한 대미투자특별법에 대해서는 “결국 국익보다 국민적 부담으로 가득찬 특별법”이라며 “통과시키기 위해서는 국회 비준과 국민적 합의가 우선되어야 한다”고 강조했다.
그는 “국회 비준을 거치지 못한다면 헌법에 규정된 조항은 사실상 의미없다”며 “국익을 최대한 보호하는 차원에서 대미특별법은 반드시 국민 공감대를 확보해야 한다. 국회의 사전동의를 요구할 생각이다”라고 덧붙였다.
감사원 자체 TF가 최재해 전 감사원장과 유병호 전 사무총장 등을 군사기밀 누설 등 혐의로 고발한 데 대해서는 “헌법상 독립기관인 감사원이 독립성을 스스로 내팽개치고 정권의 사냥개를 자임했다”고 비판했다.
박 수석대변인은 “지난 정권에 대한 정치적 보복”이라며 “국민을 위한 감사원이 아니라 정권을 위한 감사원으로 자리매김하고 있다”고 지적했다.
그러면서 “정치적 이익을 위해 움직이는 감사원을 규탄한다”며 “정권이 바뀌었다고 해서 지난 정권의 감사를 뒤집는 감사가 진행된다면 대한민국의 감사는 제대로 작동할 수 없을 것”이라고 꼬집었다.
박 수석대변인은 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 제기되는 당 지도부 차원의 사과 요구에 대해 “지금은 다양한 목소리 경청하는 단계”라며 “추경호 전 원내대표의 구속영장 발부 여부와도 맞닿아 있는 부분이라 그에 따라서 메시지 수준이 달라질 수 있기에 지금은 다양한 목소리를 녹여내고 있는 중”이라고 했다.
