李대통령 등장하자 여성들 긴 머리칼 휘날려…UAE식 환영

이재명 대통령이 18일(현지 시간) 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 가운데, 환영식에서 여성들이 긴 머리카락을 흔드는 전통 의식이 진행돼 눈길을 끌었다.
이날 이 대통령을 태운 흰색 벤츠가 UAE 대통령궁인 ‘카스르 알 와탄’ 경내로 진입하자, 먼저 고대 중동의 사막전투를 상징하는 낙타병(兵) 도열이 이 대통령을 맞이했다.
곧이어 흰색 전통 의상을 입은 여성들이 히잡을 풀고 긴 머리카락을 흔들면서 춤을 췄다. 이는 UAE에서 귀빈을 맞이할 때 하는 전통 공연인 ‘알 아이알라’(Al-Ayyala)다. 유네스코 인류 무형문화유산으로 지정돼 있다.
보통 남자들이 막대기나 칼을 들고 북을 치면 그 소리에 맞춰 여자들이 머리를 흔든다. 의식을 통해 귀한 손님에게 영적인 축복을 내리는 의미가 있는 것으로 알려졌다.
해당 공연은 지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령의 UAE 방문 당시에도 화제를 모은 바 있다.
UAE는 이 대통령에 대한 극진한 예우를 이어갔다. 하늘에서는 전투기 7대가 날며 이 대통령을 호위했다. 전투기들은 카스르 알 와탄 상공을 비행하며 태극기를 상징하는 빨간색·파란색 스모크를 뿜었다. 지상에서는 20여 회 예포가 발사됐다.
정상 이동 경로인 하늘색 카펫 양쪽으로는 중동 아이들이 태극기와 UAE 국기를 번갈아 흔들었다.
아부다비 주요 랜드마크 건물에는 대형 태극기 조명이 점등됐다.
이날 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 마친 이 대통령은 양국 문화교류 행사에 참석한다. 세계적인 성악가 조수미 씨의 공연 등이 펼쳐질 예정이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
