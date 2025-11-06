이준석, ‘지방선거 연대설’ 일축…“새 방식으로 이길 것”

“보수진영, 전국 선거 거듭 패배 원인은 시대착오적 전략”
“연대와 같은 산술적 정치공학보단 새로운 도전할 것”
이준석 개혁신당 대표는 6일 내년 지방선거에서 국민의힘과 연대설을 일축했다.
이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “보수진영은 2012년 총선과 대선 이후 전국 단위 선거에서 거듭 패배해 왔다”며 “그 이유는 단 한 가지, 변화를 거부하고 ‘뭉치면 이긴다’는 시대착오적 전략에 매달렸기 때문”이라고 지적했다.
그는 “이재명 정부를 제대로 견제해 낼 수 있는 것은 국민의힘의 과거 방식이 아니라, 새로운 방식의 개혁신당”이라며 “우리는 새로운 방식으로 이겨내겠다”고 강조했다.
이 대표는 “개혁신당은 작은 세력임을 두려워하지 않는다”며 “권력자의 눈치보다 국민의 권익을 우선하는 선택을 했는지 매일 되새기며 고민한다. 다음 지방선거에서도 연대와 같은 산술적 정치공학보다는, 국민을 위한 새로운 도전을 지속하겠다”고 했다.
그는 “개혁신당은 창당 이후 국회의원 선거와 대통령선거를 거쳐 이제 지방선거를 준비하고 있다”며 “매번 ‘완주할 수 있겠느냐’는 지적과 조롱, 압박을 받아왔지만, 당원들의 결연한 마음과 새로운 정치문화 확립에 대한 진정성으로 한 단계씩 성장해 왔다”고 설명했다.
이 대표는 “고비용·저효율의 정치가 젊은 세대와 신인들의 참여를 가로막고 있다”며 “서울의 좋은 학원을 찾아 올라가지 않아도 인터넷 강의나 EBS 강좌가 양질의 교육을 제공하여 사교육비를 줄이고, 소득에 따라 꿈의 크기가 제약되지 않도록 역할을 해왔듯이, 개혁신당은 이번 지방선거에서 저비용이지만 맞춤화된 방식으로 누구나 선거에 도전할 수 있는 환경을 만들어내겠다”고 했다.
그는 “내달 초에 AI를 기반으로 한 선거 지원 시스템을 대중에게 공개하고 시연해 보이겠다”며 “정치개혁은 거기서 부터 시작할 것”이라고 강조했다.
