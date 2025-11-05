“그렇게 말하는 게 적절하냐” 박상우 前장관 질책한 판사 왜?

계엄 국무회의 관련 증인 출석한 박상우
한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 재판에서 증인으로 출석한 박상우 전 국토교통부 장관이 계엄 선포 전 국무회의에 대해 “토론하거나 선택의 여지가 있는 상황이 아니었다”고 하자 재판장이 “법적 책임을 떠나 그렇게 말하는 게 적절하냐”고 질책했다.
“토론이나 선택의 여지 없는 상황이었다”
재판장 “법적 책임 떠나서 그런 말이…”
朴 “국무위원도 피해자” 항변하기도
5일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 한 전 총리 공판에는 계엄 전후 국무회의에 참석한 박 전 장관이 증인으로 출석했다. 박 전 장관은 지난해 12월 3일 오후 10시 23분경 대접견실에 도착했다. 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하기 4분여 전이었다.
당시 상황에 대해 박 전 장관은 “(내가) 자리에 앉고 대통령이 (계엄 선포를) 발표했다”며 “(계엄 선포를) 전혀 상상도 못했었다”고 밝혔다. 이에 재판장이 “생각할 수도 없는 계엄인데 아무 말도 하지 않고 있다가 나왔느냐”고 묻자 “(계엄 선포) 할지에 대해 토론하거나 저희 선택의 여지가 있는 상황이 아니었다”고 해명했다.
이어 재판장이 “법적 책임을 떠나 그렇게 말하는 게 적절하냐”고 지적하자, 박 전 장관은 “국무위원들도 피해자다. 국무위원으로 역할을 할 수 없는 상황에서 (계엄이) 발생해 검찰에서 두 번 조사받고, 변호사비 치르며 법정에 나왔다. 개인적으로 엄청난 손해”라고 주장했다.
그는 계엄 선포 직후 “최상목 전 경제부총리가 ‘저는 동의할 수 없습니다. 다만 일을 하겠습니다’라고 세게 말했다”고 진술하기도 했다.
한편 이날 증인신문이 예정됐던 최 전 부총리와 이상민 전 행정안전부 장관은 재판에 불출석했다. 재판부는 “(최 전 부총리에) 여러 차례 연락했는데 전화로 연락이 안 되는 상태고, 증인 소환장도 송달이 안 된 상태”라며 17일에 다시 부르기로 헀다. 이 전 장관은 ‘6일 본인 재판 준비에 전념해야 한다’며 불출석 사유서를 제출했다.
여근호 기자 yeoroot@donga.com
