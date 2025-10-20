조현 “캄보디아서 한국인 10여명 추가 체포, 감금 신고 2명 구출”

캄보디아에서 온라인 스캠(사기) 범죄에 연루된 한국인 10여 명이 추가 체포됐다고 조현 외교부 장관이 20일 밝혔다. 이와 별도로 감금됐다고 신고한 한국인 2명은 구출됐다.
조 장관은 이날 기자들과 만난 자리에서 “(캄보디아에서 한국인) 10여 명을 추가 체포했고, 2명을 구출했다”고 말했다.
외교부에 따르면 지난 16일 캄보디아 당국의 단속에 의해 추가 체포된 10여 명은 현지 절차에 따라 조치될 방침이다.
같은 날 캄보디아 경찰에게 구출된 한국인 2명은 이번 주 한국에 귀국할 예정이다.
정부는 외교부 신고 접수 기준 캄보디아 내에서 소재 파악이 되지 않는 우리 국민 80여 명을 찾는 작업도 캄보디아 당국과 공조로 진행하고 있다.
또한 정부는 조기경보체계를 캄보디아뿐 아니라 동남아 전 지역으로 조만간 확대해 가동할 계획이다. 현재는 우리 국민에 대한 신변 위협 사안이 발생했을 때 경보를 상향 발령하지만, 경우에 따라 사전에 경보를 상향하는 방안을 추진할 전망이다.
정부는 영사 업무와 관련해 실무인력 40여 명을 충원하는 계획도 검토 중이다.
