野 “범죄자 송환 쇼” vs 與 “정부 신속 대응”… 캄보디아 공방

여야는 18일 정부가 캄보디아 현지 유치장에 구금됐던 한국인 64명을 전세기를 동원해 송환한 것을 두고 공방을 벌였다. 국민의힘이 “피해자 두 번 죽이는 ‘범죄자 송환 쇼’”라며 날을 세우자 더불어민주당은 “정부의 신속 대응”이라며 “정쟁으로 삼지 말라”고 맞받았다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “민주당이 이번 ‘범죄자 송환’을 마치 외교 성과인 양 포장하며 박수를 치고 있다”며 “지금은 성과를 포장하고 박수 칠 때가 아니다. 이들에게 사기당하고 고통받은 피해자들이 들으면 피가 거꾸로 솟을 일”이라고 비판했다.
박 수석대변인은 “이번 송환 대상자 다수는 캄보디아 범죄 단지에서 피싱·스캠 등에 가담한 혐의로 적발된 피의자들”이라며 “캄보디아 범죄조직 덫에 걸려 온갖 고초를 겪었을 수 있지만, 부인할 수 없는 한 가지는 이들이 자의든 타의든 한국인들을 대상으로 한 각종 피싱에 가담한 범죄자들이란 사실”이라고 지적했다.
이어 “국민들이 바란 것은 피의자 송환이 아니라 납치·감금·폭행으로 고통받는 피해자들의 구조였다”며 “지금 캄보디아에는 여전히 구출되지 못한 우리 국민 피해자들이 남아 있다”고 강조했다.
그는 “지금 정부가 해야 할 일은 명확하다. 범죄의 실체를 밝히고 피해자를 구출하는데 주력해야 한다”며 “피해자는 두고 피의자부터 ‘전세기 귀국’ 시키며 홍보에 몰두할 때가 아니다”라고 꼬집었다.
이에 민주당은 “청개구리식 비난”이라며 “정쟁을 멈추고 초당적 협력에 나서라”고 반박했다. 민주당 백승아 원내대변인은 “정부와 외교 당국의 신속한 대응을 적극 환영한다”며 “정부는 우리 국민을 노린 국제범죄에 대해 철저한 수사로 범죄의 실체를 밝히고, 범죄자를 엄중하게 처벌해야 한다. 또한 아직 남아 있는 납치 피해 국민의 구조와 추가 피해 방지를 위해 범죄 조직 소탕에 적극 나서야 한다”고 했다.
그는 “민주당은 정부와 함께 해외 체류 국민의 위기 상황에 신속히 대응할 수 있는 시스템을 강화하고, 유사 사건의 재발을 막기 위한 제도적 대책 마련에 총력을 다하겠다”며 “국민의힘을 비롯한 야당의 초당적 협력을 요청드린다”고 말했다.
그러면서 “국민의힘은 정치 공세를 중단하라. 우리 국민의 추가 피해와 범죄를 예방하고 피해자를 구조하기 위한 조치를 정쟁의 수단으로 삼아서는 안된다”며 “지금 필요한 것은 ‘청개구리식 비난’이 아니라 국민의 생명을 지키는 현실적인 외교와 치안 공조”라고 했다.
개혁신당은 이번 송환 사태를 두고 “이제는 누가 잘못했느냐가 아니라 누가 그들을 거기까지 몰아넣었느냐를 물어야 할 때”라고 말했다.
개혁신당 이동훈 수석대변인은 이날 논평을 내고 “‘왜 그런 미끼에 속았느냐’, ‘스스로 선택한 범죄자들일 뿐’이라는 비난도 쏟아진다”며 “그러나 그들을 꾸짖기 전에 먼저 물어야 한다. 우리 청년들은 사회에 첫발을 내딛기도 전에 빚의 덫에 빠지고 있다”고 주장했다.
그는 “누군가는 ‘고수익 해외 일자리’라는 미끼에 속아 넘어가고, 누군가는 ‘빚을 탕감해주겠다’는 말에 캄보디아행 비행기를 탄다”며 “조민으로 상징되는 ‘특권의 세습’은 과정도, 결과도 공정하지 않은 사회의 냉소를 굳혀버렸다. 이 절망의 사다리 끝에서 청년들은 이제 ‘불법의 리스크를 감수하는 게 낫다’는 왜곡된 계산을 하게 된다. 그 계산의 끝이 바로 이번 캄보디아의 참극이었다”고 했다.
이 수석대변인은 “캄보디아에서 송환되어온 청년들은 범죄의 희생자이자 사회의 희생자라며 ”빚에 허덕이고, 일자리에서 밀려나고, 공정의 믿음을 잃은 청년들이 왜 그 위험한 선택을 했는지 이 나라의 지도자들은 먼저 돌아봐야 한다“고 덧붙였다.
