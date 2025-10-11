北열병식에 새 ICBM 화성-20형 등장…“최강 핵전략무기체계”

북한이 노동당 창건 80주년 기념 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-20형’을 공개했다.
11일 조선중앙통신은 북한이 전날 밤 김일성광장에서 대규모 병력과 장비를 동원해 노동당 창건 80주년 기념 열병식 행사를 개최했다고 보도했다.
통신은 “조선민주주의인민공화국의 최강의 핵전략무기체계인 대륙간탄도미사일 ‘화성포－20’형 종대가 주로를 메우며 광장에 들어서자 관중들이 터치는 열광의 환호는 고조를 이루었다”고 밝혔다.
또 “막강한 공격력과 믿음직한 방호체계를 갖춘 현대식주력땅크 ‘천마－20’형 종대에 이어 우리 군대의 제1병종인 포병무력의 강세를 보여주는 155㎜자행평곡사포종대가 멸적의 포신을 추켜들고 광장을 누벼나갔다”라고 전했다.
이어 “적의 주요목표들을 정밀타격하는 새세대 핵심공격무기체계들과 세상에 유일무이한 주체조선의 첨단병기인 600㎜방사포종대의 흐름이 도도히 굽이치자 관중들은 박수갈채를 보내며 열렬히 환호했다”라고 했다.
통신은 “한 치도 양보할 수 없는 생존권과 발전권, 평화 수호를 위하여 우리 당이 끊임없이 증대시켜 온 자위 국방력의 정수를 이루는 절대적 힘의 실체인 전략무기 체계들이 지심을 울리며 광장에 진입했다”고 언급했다.
통신은 또 “열병 광장과 잇닿은 대통로들에는 공화국 무력의 각 군종, 병종 종대를 비롯한 도보 종대들과 첨단장비 종대들이 엄숙히 정렬해 있었다”며 “열병식의 서막을 장식하며 혁명군가의 박력 있고 기백 넘친 곡조로 관중들의 심금을 울리는 종합군악대의 예식이 진행됐다”고 보도했다.
김정은 북한 국무위원장은 열병식 연설에서 “우리 군대는 적을 압도하는 정치 사상적, 군사 기술적 우세로써 방위권에 접근하는 일체의 위협들을 소멸하는 무적의 실체로 계속 진화되여야 하며 도덕과 군기로 승리의 단상을 쌓아가는 정예의 무력으로 끊임없이 강화되어야 한다”고 말했다.
김 위원장은 “오직 힘으로써만, 승리로써만 지켜지고 담보될 수 있는 우리 주권과 우리 위업의 무궁함을 우리는 오늘 다시금 확인하게 될 것”이라고 했다. 이어 “우리의 혁명 무력이 국제적 정의와 진정한 평화를 위해 해외 전장에서 발휘한 영웅적 전투 정신과 달성한 승리는 당의 뜻과 의지로 장성한 우리 군대의 사상 정신적 완벽함을 남김없이 보여주었다”고 평가했다.
댓글 0