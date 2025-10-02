[속보]수갑찬 이진숙 “민주당·좌파, 상상못할 일 하는 집단”

체포돼 경찰서 압송된 뒤 공개발언
“조직 없앤걸로 모자라 수갑 채우나
이재명이 시켰느냐, 개딸이 시켰느냐
경찰이 출석 요구서 보낸 건 맞지만
날짜 지나서 받고, 국회 본회의 겹쳐”
경찰에 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 2일 “이재명(대통령)이 시켰느냐, (더불어민주당) 정청래(대표)가 시켰느냐. 아니면 ‘개딸’(개혁의딸)들이 시켰느냐”며 “방통위 기관 없애는 것도 모자라서 이진숙한테 이렇게 수갑을 채우냐”고 작심 발언을 쏟아냈다. 이 전 위원장은 발언하는 과정에서 검은색 천에 가려진 수갑을 수차례 들어올리며 격양된 반응을 보였다.
이 전 위원장은 이날 공직선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 체포돼 서울 영등포경찰서로 압송된 뒤 취재진 앞에서 이같이 말했다. 그는 “민주당과 좌파 집단은 우리가 상상하는 모든 일을 하는 집단, 상상하지도 못하는 일을 하는 집단이라고 말한 적 있죠? 이진숙, 여기 수갑차고 있다”고 했다. 이는 이 전 위원장이 지난해 8월 탄핵소추로 직무가 정지된 후 보수성향 유튜브 등에 나와 했던 발언이다.
이 전 위원장은 “민주당 의원들은 제가 대통령의 가치와 철학과 배치돼서 없앤다고 사퇴하라고 했다”며 “대통령이 시키는 말을 듣지 않아서 저를 자르고 기관까지 없앤다는 뜻 아니냐”고 되물었다. 앞서 민주당은 지난 4월 국가공무원법 위반 및 공직선거법 위반 등의 혐의로 이 전 위원장을 경찰에 고발했다. 경찰은 이 전 위원장이 출석에 불응해 이날 체포영장을 집행했다고 설명했다.
이 전 위원장은 “영등포경찰서에서 출석요구서를 세 차례 보낸 건 사실”이라면서도 “출석요구서가 출석 요구한 날보다 늦게 도착한 날이 있었고 마지막 출석 요구가 된 날이 9월 27일인데 (날짜가) 지난 후에 받았다”고 했다. 또 “그날(9월 27일)은 방통위 기관을 없애고 방미통위라는 새로운 기관을 만들기 위해 법을 통과시키려 했다”며 “마땅히 기관장으로 국회에 참석해야 했다”고 말했다.
이 전 위원장은 “이재명 대통령이 얘기했던 선출 권력 아니냐”며 “선출권력보다 개딸 권력에 센 것이냐”고 날을 세웠다. 이어 “지난 7월 3일 ‘(김어준의) 뉴스공장’에서 노종면 의원이 ‘대법관하겠느냐, KBS 이사하겠느냐’고 묻자 김어준 씨가 ‘대법관 일주일, 방통위원장 일주일 시켜주면 되겠다’는 식으로 얘기했다. 대한민국이 이렇게 됐다”며 “대통령 위에 개딸 권력 있느냐”고 강하게 비판했다.
