동아일보

中단체관광객 무비자 입국 첫날 크루즈 타고 우르르

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


중국인 단체 관광객 무비자 입국 허용 첫날인 29일 오전 ‘유커(游客·중국인 단체 관광객)’들이 한국 관광을 하기 위해 인천항크루즈터미널 입국장에서 밝게 웃으며 들어오고 있다. 정부는 내년 6월 30일까지 3인 이상 중국인 단체 관광객을 대상으로 무비자 입국을 한시적으로 허용하기로 했다.

#유커#중국인 단체 관광객#중국 무지자 입국#중국인 무비자
인천=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스