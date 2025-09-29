李, 내일 日이시바와 부산서 정상회담…“셔틀외교 복원·정착”

이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 30일 부산에서 한일 정상회담을 갖는다. 위성락 국가안보실장은 이번 회담에 대해 “정부 출범 3개월 만에 상호 방문을 완성해 소통과 협력의 선순환을 공고히 했다는 의미가 있다”고 설명했다.
위 실장은 29일 브리핑에서 “이 대통령이 내일(30일) 부산에서 이시바 총리와 정상회담을 갖고 만찬과 친교일정도 이어서 할 예정”이라며 이같이 밝혔다. 한일 회담은 이 대통령의 방일에 대한 답방 차원에서 이뤄진 것. 지난달 23일 일본 도쿄에서 열린 정상회담 당시 셔틀외교를 재개를 선언하며 이 대통령은 ‘다음 회담은 서울이 아닌 도시에서 하자’고 제안한 바 있다. 위 실장은 “한 달여 만에 (답방이) 이뤄짐으로 셔틀외교가 복원·정착됐다는 의미”라고 했다.
일본 총리가 양자 방한 계기로 서울 이외의 도시를 방문한 것은 2004년 7월 이후 21년 만이다. 당시 고이즈미 준이치로 일본 총리는 제주도를 방문해 노무현 당시 대통령과 정상회담을 했다.
위 실장은 “부산 회담 개최는 지방 활성화 협력 의지를 양국이 다지는 계기가 될 것”이라고 봤다. 이어 “협력을 심화할 뿐만 아니라 협력의 외연도 확장하는 장이 될 것”이라며 “한일 양국 간 공통 사회문제인 인구 문제, 지방활성화 등을 논의할 것”이라고 설명했다.
이어 “이번 이시바 총리 방한의 경우 형식은 실무회담이지만, 그 이상의 환대가 될 수 있도록 세심하게 했다”며 “퇴임 이후에도 일본 정부의 중진 의원으로서 계속해서 한일 관계 발전과 성장을 위해 적극적 역할 해줄것을 확인하는 자리도 될 것”이라고 밝혔다.
댓글 0