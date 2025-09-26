동아일보

[단독]‘친명’마저 쓴소리에… 김현지, 내달 국감 나온다

친명 김영진 “국감 나오는 게 도리”
與 ‘증인출석 반대’ 공개 비판 나서
“추미애 전쟁 결과, 좋은 기억 없어”
조희대 청문회엔 “급발진” 지적도

이재명 대통령의 ‘그림자 측근’로 불리는 김현지 대통령총무비서관이 다음 달 국정감사에 출석할 예정인 것으로 전해졌다. 김 비서관이 증인 명단에서 제외된 이후 국민의힘의 거센 비판 속에 당내 ‘친명’(친이재명) 진영에서도 공개 우려가 나온 데 따른 것으로 풀이된다.

여당 관계자는 25일 동아일보와의 통화에서 “김 비서관이 증인으로 국감에 출석하게 될 것”이라고 말했다. 대통령실 인사와 예산 등 행정 전반을 총괄하는 총무비서관은 노태우 정부 때인 1992년 이후 단 한 번도 빠지지 않고 국감에 출석했다. 국민의힘이 ‘만사현통’(모든 것은 김 비서관을 통한다)이라며 김 비서관에 대한 공세를 끌어올리는 상황에서 불필요한 논란의 고리를 직접 끊겠다는 의지로 풀이된다.

김 비서관은 1998년 성남시민모임 창립 때부터 이 대통령을 30년 가까이 보좌해 온 ‘성남-경기 라인’ 핵심 참모다. 인사 등 대통령실 내에서 영향력이 막강한 것으로 알려져 있지만 공개 석상에는 모습을 거의 드러내지 않아 ‘그림자 실세’로도 불린다.

김병기 국회 운영위원장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회 국회(정기회) 국회운영위원회 제2차 전체회의를 주재하고 있다. 2025.9.24 뉴스1
앞서 전날(24일) 열린 국회 운영위원회에서는 김 비서관이 국정감사 기관증인 명단에서 빠진 것을 두고 여야가 강하게 충돌했다. 국민의힘은 “절대 불러서는 안 되는 존엄한 존재인 것이냐”라고 공세를 펼친 반면 민주당은 “김 비서관보다 더 많은 권한을 갖고 있는 대통령비서실장에게 따져 물어도 국정감사에 지장이 없다”고 맞섰다. 다만 김 비서관이 출석하는 쪽으로 가닥을 잡으며 증인 채택도 조만간 여야가 합의할 것으로 보인다.

친명 핵심으로 꼽히는 민주당 김영진 의원도 이날 “30년 동안 국정감사 증인 채택 때 총무비서관이 논란이 됐던 적은 단 한 번도 없다”며 “당연직으로 국정감사 대상”이라고 지적했다. 그러면서 “(증인으로) 채택해서 총무비서관이든 법무비서관이든 정무비서관이든 공직자로서 자기 입장을 표명하는 게 상식적”이라며 “그것이 국민에 대한 도리이고 국민주권정부가 지켜야 할 원칙”이라고 강조했다.

한편 김 의원은 국회 법제사법위원회가 조희대 대법원장에 대한 청문회를 열기로 한 것에 대해서도 “급발진”이라며 “이 정도 무게를 가지고 하는 사안이면 충분히 원내 및 당 지도부와 사전에 논의하고 진행하는 것이 타당하다는 게 대부분 의원들의 생각”이라고 말했다. 추미애 법사위원장과 국민의힘 나경원 의원의 이른바 ‘추나 대전’에 대해서도 “1차 추미애-윤석열 대전, 2차 추미애-한동훈 대전에 이은 3차 대전인데, 그동안 전쟁의 결과가 적절하거나 좋았던 게 기억나지 않는다”고 비판했다.

허동준 기자 hungry@donga.com
