한강버스 임시 중단에 민주 “효율성 우려 현실로…전면 감사 필요”

첫 운항 시작한 한강버스가 18일 오전 서울 송파구 한강버스 잠실 선착장에서 뚝섬선착장으로 이동하고 있다. 한강버스는 상행(마곡-잠실), 하행(잠실-마곡) 구간의 총 7개 선착장(마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실), 28.9㎞ 구간을 오간다. 2025.9.18/뉴스1

백 원내대변인은 “가장 본질적인 문제는 한강버스가 출퇴근용으로 부적합하다는 점”이라고 했다.그는 “오 시장도 서울시의회 시정질문에서 ‘과정 전체에 대해 강력한 감사를 실시하겠다’고 약속했다”며 “언론과 시민들의 합리적 비판을 경청해야 하며, 민주당의 우려를 마타도어식 정치 공세로 치부해서는 안 된다”고 했다.그러면서 백 원내대변인은 “서울시는 이제라도 잘못된 정책 방향과 불통 행정·탁상 행정을 인정하고 현실을 직시해야 한다”며 “시민의 눈높이에 맞춰 정책 방향을 개선하고 합리적인 대안을 마련해야 할 것”이라고 했다.